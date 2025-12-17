https://ria.ru/20251217/pdvsa-2062742045.html
PDVSA заявила о штатном режиме экспорта нефти
PDVSA заявила о штатном режиме экспорта нефти - РИА Новости, 17.12.2025
PDVSA заявила о штатном режиме экспорта нефти
Экспорт нефти и нефтепродуктов Венесуэлы осуществляется в обычном режиме, танкеры, задействованные в операциях государственной компании PDVSA, продолжают...
2025-12-17T18:20:00+03:00
2025-12-17T18:20:00+03:00
2025-12-17T18:20:00+03:00
экономика
венесуэла
pdvsa
венесуэла
МЕХИКО, 17 дек - РИА Новости.
Экспорт нефти и нефтепродуктов Венесуэлы осуществляется в обычном режиме, танкеры, задействованные в операциях государственной компании PDVSA, продолжают навигацию с полным техническим и страховым обеспечением, сообщила
компания после недавней кибератаки.
"Операции по экспорту сырой нефти и производных осуществляются в штатном режиме, а нефтяные танкеры, связанные с операциями PDVSA
, продолжают плавание при полном обеспечении, технической поддержке и операционных гарантиях", - говорится в заявлении Petróleos de Venezuela, S.A.
Серверы государственной венесуэльской компании PDVSA подверглись кибератаке, направленной на остановку ее операционной деятельности, она не повлияла на работу основных производственных подразделений, сообщила в понедельник компания.
В PDVSA подчеркнули, что морские перевозки ведутся в рамках законного осуществления права на свободную навигацию и свободную торговлю, которые защищены нормами международного права.
Нефтяники отметили, что, несмотря на многолетнее давление, включая односторонние ограничительные меры, саботаж, кибератаки и акты международного пиратства с целью хищения венесуэльской нефти, работа отрасли не была остановлена.