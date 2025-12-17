PDVSA заявила о штатном режиме экспорта нефти

Мужчина с флагом Венесуэлы перед зданием компании PDVSA в Каракасе. Архивное фото

© AP Photo / Fernando Llano Мужчина с флагом Венесуэлы перед зданием компании PDVSA в Каракасе

МЕХИКО, 17 дек - РИА Новости. Экспорт нефти и нефтепродуктов Венесуэлы осуществляется в обычном режиме, танкеры, задействованные в операциях государственной компании PDVSA, продолжают навигацию с полным техническим и страховым обеспечением, Экспорт нефти и нефтепродуктов Венесуэлы осуществляется в обычном режиме, танкеры, задействованные в операциях государственной компании PDVSA, продолжают навигацию с полным техническим и страховым обеспечением, сообщила компания после недавней кибератаки.

"Операции по экспорту сырой нефти и производных осуществляются в штатном режиме, а нефтяные танкеры, связанные с операциями PDVSA , продолжают плавание при полном обеспечении, технической поддержке и операционных гарантиях", - говорится в заявлении Petróleos de Venezuela, S.A.

Серверы государственной венесуэльской компании PDVSA подверглись кибератаке, направленной на остановку ее операционной деятельности, она не повлияла на работу основных производственных подразделений, сообщила в понедельник компания.

В PDVSA подчеркнули, что морские перевозки ведутся в рамках законного осуществления права на свободную навигацию и свободную торговлю, которые защищены нормами международного права.