Торжественная церемония вручения первых паспортов состоялась в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 17 дек – РИА Новости. Торжественная церемония вручения первых паспортов прошла в Красноярске в филиале Национального центра "Россия", сообщает пресс-служба мэрии.

"Церемония состоялась в знаковом месте – Национальном центре "Россия", создание которого инициировано президентом РФ Владимиром Путиным. Это пространство объединило достижения нашей страны, края, города. Мероприятие – часть всероссийской программы "Мы – граждане России!" "Движения первых". В торжественной обстановке первые паспорта получили подростки, добившиеся особых успехов в учёбе и общественной деятельности, и ребята, чьи родные защищают интересы страны в зоне СВО", - говорится в сообщении.

Документы школьникам вручали временно исполняющий полномочия главы города Роман Одинцов, председатель Красноярского горсовета Наталия Фирюлина, начальник МВД Красноярска Геннадий Березин, участник СВО, социальный координатор регионального филиала фонда "Защитники Отечества" Алексей Гладышев.

Приветствуя участников церемонии, Одинцов отметил, что у ребят всё впереди, они также могут пополнить копилку этих достижений.

"Вы начинаете с чистого листа, только от вас зависит, какая информация появится на страницах паспорта: семейное положение, дети... Никогда не забывайте: кто вы, откуда, в какой замечательной стране, крае, городе живёте. Сейчас Красноярск готовится к большому юбилею, уверен, вы примете активное участие в этой работе", - сказал временно исполняющий полномочия главы города.