МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Румынский политик Юлиан Булай, один из руководителей ПАСЕ , в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом признался, что не хочет существования России и желает ее раздробления по этническому признаку.

"Почему бы нам не включить также и эти этнические группы? Теперь мы можем создать отдельную сеть для этнических групп из периферийных республик. Мы рассматривали это как компромисс и хорошее решение", — добавил Булай.