Глава группы в ПАСЕ заявил пранкерам, что Россия не должна существовать - РИА Новости, 17.12.2025
11:19 17.12.2025 (обновлено: 13:33 17.12.2025)
https://ria.ru/20251217/pase-2062571542.html
Глава группы в ПАСЕ заявил пранкерам, что Россия не должна существовать
Глава группы в ПАСЕ заявил пранкерам, что Россия не должна существовать - РИА Новости, 17.12.2025
Глава группы в ПАСЕ заявил пранкерам, что Россия не должна существовать
Румынский политик Юлиан Булай, один из руководителей ПАСЕ, в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом признался, что не хочет существования России и желает ее... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T11:19:00+03:00
2025-12-17T13:33:00+03:00
Глава группы в ПАСЕ заявил пранкерам, что Россия не должна существовать

Глава группы в ПАСЕ признался пранкерам, что не хочет существования России

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Румынский политик Юлиан Булай, один из руководителей ПАСЕ, в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом признался, что не хочет существования России и желает ее раздробления по этническому признаку.
"Поскольку я румын и либерал, я считаю, что Российская Федерация — это искусственное государство, созданное из республик, которые в естественном состоянии не могли бы жить вместе. Эти республики состоят из этнических групп, которые не являются русскими, славянами и православными. Многие из них мусульмане или выходцы из Сибири, они имеют другую этническую принадлежность", — сказал он пранкерам, позвонившим ему от имени неназванного украинского политика.
"Хорошие русские" в Европе осознали, что им мстят за Путина
4 ноября, 08:00
По словам Булая, который с 2022 года возглавляет в ПАСЕ группу ALDE, он обсуждал с бывшим главой эстонской разведки, депутатом парламента Эстонии Эриком Кроссом идею расширения так называемой российской делегации в ПАСЕ за счет представителей этнических групп из регионов России. Речь, в частности, шла о татарах, чеченцах и "группах из Центральной Сибири".
"Почему бы нам не включить также и эти этнические группы? Теперь мы можем создать отдельную сеть для этнических групп из периферийных республик. Мы рассматривали это как компромисс и хорошее решение", — добавил Булай.
Москва 15 марта 2022 года официально вышла из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека. В тот же день ПАСЕ приняла соответствующую резолюцию, а 16 марта Комитет министров организации утвердил прекращение российского членства.
Пранкеры Вован и Лексус поговорили с экс-послом США на Украине
8 октября, 11:10
 
