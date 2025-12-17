Глава группы в ПАСЕ заявил пранкерам, что Россия не должна существовать

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Румынский политик Юлиан Булай, один из руководителей ПАСЕ, в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом признался, что не хочет существования России и желает ее раздробления по этническому признаку.
"Поскольку я румын и либерал, я считаю, что Российская Федерация — это искусственное государство, созданное из республик, которые в естественном состоянии не могли бы жить вместе. Эти республики состоят из этнических групп, которые не являются русскими, славянами и православными. Многие из них мусульмане или выходцы из Сибири, они имеют другую этническую принадлежность", — сказал он пранкерам, позвонившим ему от имени неназванного украинского политика.
По словам Булая, который с 2022 года возглавляет в ПАСЕ группу ALDE, он обсуждал с бывшим главой эстонской разведки, депутатом парламента Эстонии Эриком Кроссом идею расширения так называемой российской делегации в ПАСЕ за счет представителей этнических групп из регионов России. Речь, в частности, шла о татарах, чеченцах и "группах из Центральной Сибири".
"Почему бы нам не включить также и эти этнические группы? Теперь мы можем создать отдельную сеть для этнических групп из периферийных республик. Мы рассматривали это как компромисс и хорошее решение", — добавил Булай.
Москва 15 марта 2022 года официально вышла из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека. В тот же день ПАСЕ приняла соответствующую резолюцию, а 16 марта Комитет министров организации утвердил прекращение российского членства.
