Рейтинг@Mail.ru
Paramount подтвердил намерение приобрести Warner Bros. Discovery - РИА Новости, 17.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:48 17.12.2025
https://ria.ru/20251217/paramount-2062758462.html
Paramount подтвердил намерение приобрести Warner Bros. Discovery
Paramount подтвердил намерение приобрести Warner Bros. Discovery - РИА Новости, 17.12.2025
Paramount подтвердил намерение приобрести Warner Bros. Discovery
Медиахолдинг Paramount Skydance по-прежнему намерен приобрести Warner Bros. Discovery, сообщила Paramount после рекомендации совета директоров Warner Bros... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T19:48:00+03:00
2025-12-17T19:48:00+03:00
технологии
netflix
paramount pictures corporation
warner bros. pictures
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147771/91/1477719157_0:82:3001:1770_1920x0_80_0_0_52a959df37e3bd6308fd556ee8854d5a.jpg
https://ria.ru/20251209/tramp-2060874045.html
https://ria.ru/20251209/kushner-2060725339.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147771/91/1477719157_266:0:2734:1851_1920x0_80_0_0_b22cdf8f32d2148d35a587c72fbf8ad7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, netflix, paramount pictures corporation, warner bros. pictures
Технологии, Netflix, Paramount Pictures Corporation, Warner Bros. Pictures
Paramount подтвердил намерение приобрести Warner Bros. Discovery

Paramount подтвердил намерение приобрести Warner Bros. за $108 млрд

© AP Photo / Reed Saxon, FileЗнак Голливуда
Знак Голливуда - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© AP Photo / Reed Saxon, File
Знак Голливуда . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Медиахолдинг Paramount Skydance по-прежнему намерен приобрести Warner Bros. Discovery, сообщила Paramount после рекомендации совета директоров Warner Bros. акционерам отклонить это предложение.
В декабре в СМИ появилась информация о том, что Warner Bros. Discovery Inc. вступила в переговоры о продаже своих кино- и телестудий, а также стримингового сервиса HBO Max компании Netflix. А затем Netfilx сообщил о заключении договора о приобретении всех активов Warner Bros за 27,75 доллара на акцию, или 72 миллиарда долларов, при этом общая стоимость предприятия оценивалась в 82,7 миллиарда.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
WSJ: Paramount пытается заручиться поддержкой Трампа
9 декабря, 16:43
Позднее Paramount Skydance выразил готовность на более выгодных условиях приобрести компанию - за 108 миллиардов долларов.
Ранее в среду совет директоров Warner Bros. Discovery рекомендовал акционерам компании отклонить предложение медиахолдинга Paramount Skydance приобрести компанию и поддержать слияние с Netfilx.
"Paramount Skydance Corporation сегодня подтвердила свое намерение приобрести Warner Bros. Discovery в ответ на рекомендацию совета директоров WBD отклонить предложение Paramount о покупке акций по цене 30 долларов за акцию", - говорится в сообщении.
Компания уверена, что ее предложение получит своевременное одобрение регулирующих органов, поскольку оно "усилит конкуренцию в творческих отраслях, а не укрепит доминирующую монополию в сфере стримингового вещания", как это предусматривает сделка с Netflix.
Paramount также отмечает, что подготовила все необходимое финансирование для реализации своего предложения Warner Bros., и оно не зависит от каких-либо финансовых условий.
"Мы по-прежнему привержены объединению двух культовых голливудских студий для создания уникального глобального лидера в сфере развлечений... Меня обнадеживают отзывы, которые мы получили от акционеров WBD, которые ясно понимают преимущества нашего предложения. Мы будем двигаться вперед, чтобы осуществить эту сделку", - приводятся в релизе слова гендиректора Paramount Skydance Дэвида Эллисона.
Джаред Кушнер - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Фирма Кушнера участвует в предложении по покупке Warner Bros., сообщили СМИ
9 декабря, 08:37
 
ТехнологииNetflixParamount Pictures CorporationWarner Bros. Pictures
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала