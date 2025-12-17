Paramount подтвердил намерение приобрести Warner Bros. Discovery

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Медиахолдинг Paramount Skydance по-прежнему намерен приобрести Warner Bros. Discovery, Медиахолдинг Paramount Skydance по-прежнему намерен приобрести Warner Bros. Discovery, сообщила Paramount после рекомендации совета директоров Warner Bros. акционерам отклонить это предложение.

В декабре в СМИ появилась информация о том, что Warner Bros. Discovery Inc. вступила в переговоры о продаже своих кино- и телестудий, а также стримингового сервиса HBO Max компании Netflix . А затем Netfilx сообщил о заключении договора о приобретении всех активов Warner Bros за 27,75 доллара на акцию, или 72 миллиарда долларов, при этом общая стоимость предприятия оценивалась в 82,7 миллиарда.

Позднее Paramount Skydance выразил готовность на более выгодных условиях приобрести компанию - за 108 миллиардов долларов.

Ранее в среду совет директоров Warner Bros. Discovery рекомендовал акционерам компании отклонить предложение медиахолдинга Paramount Skydance приобрести компанию и поддержать слияние с Netfilx.

"Paramount Skydance Corporation сегодня подтвердила свое намерение приобрести Warner Bros. Discovery в ответ на рекомендацию совета директоров WBD отклонить предложение Paramount о покупке акций по цене 30 долларов за акцию", - говорится в сообщении.

Компания уверена, что ее предложение получит своевременное одобрение регулирующих органов, поскольку оно "усилит конкуренцию в творческих отраслях, а не укрепит доминирующую монополию в сфере стримингового вещания", как это предусматривает сделка с Netflix.

Paramount также отмечает, что подготовила все необходимое финансирование для реализации своего предложения Warner Bros., и оно не зависит от каких-либо финансовых условий.