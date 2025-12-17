СМИ: Warner Bros. готовит акционеров к отказу от сделки с Paramount

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Компания Warner Bros. Discovery готовится сообщить акционерам о необходимости отказа от покупки медиахолдингом Paramount Skydance и выбора компании Netflix партнером в сделке, пишет газета Компания Warner Bros. Discovery готовится сообщить акционерам о необходимости отказа от покупки медиахолдингом Paramount Skydance и выбора компании Netflix партнером в сделке, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

В начале декабря в СМИ появилась информация о том, что Warner Bros. Discovery Inc. вступила в переговоры о продаже своих кино- и телестудий, а также стримингового сервиса HBO Max компании Netflix . Затем Netfilx сообщил о заключении договора о приобретении активов Warner Bros. за 27,75 доллара на акцию, или 72 миллиарда долларов, при этом общая стоимость предприятия оценивалась в 82,7 миллиарда. Paramount Skydance также выразил готовность на более выгодных условиях приобрести компанию Warner Bros. - за 108 миллиардов долларов - после объявления о том, что часть её активов или даже всю покупает стриминговый сервис Netflix.

"Компания Warner Bros. Discovery готовится уже в среду сообщить своим акционерам о необходимости отклонить последнее предложение Paramount и планирует рекомендовать им поддержать существующее соглашение с Netflix", - говорится в статье.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что присоединится к принятию решения о приобретении Netflix компании Warner Bros. в соответствии с антимонопольным законодательством.

Paramount указывает, что его предложение - более выгодная альтернатива предложению Netflix, которое предлагает менее выгодные, неопределенные, сложные и запутанные условия и подвергает акционеров компании длительному процессу получения разрешений регулирующих органов.

Paramount также отмечает, что несмотря на то, что она представила шесть предложений в течение 12 недель, Warner Bros. Discovery не рассматривала их. Теперь Paramount направит свое предложение непосредственно акционерам и совету директоров Warner Bros. Discovery.