https://ria.ru/20251217/panihida-2062543039.html
В Пхеньяне прошла панихида по российскому послу в КНДР
В Пхеньяне прошла панихида по российскому послу в КНДР - РИА Новости, 17.12.2025
В Пхеньяне прошла панихида по российскому послу в КНДР
Панихида по чрезвычайному и полномочному послу России в КНДР Александру Мацегоре прошла в среду в храме Святой Живоначальной Троицы в Пхеньяне, сообщило... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T08:59:00+03:00
2025-12-17T08:59:00+03:00
2025-12-17T08:59:00+03:00
в мире
россия
кндр
пхеньян
александр мацегора
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060589142_0:30:2970:1701_1920x0_80_0_0_97b975667bb3a40f9eadf1826be0a656.jpg
https://ria.ru/20251216/kndr-2062325702.html
россия
кндр
пхеньян
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060589142_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_362fef08c70c8e89895cc4a091575dfa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, кндр, пхеньян, александр мацегора
В мире, Россия, КНДР, Пхеньян, Александр Мацегора
В Пхеньяне прошла панихида по российскому послу в КНДР
В КНДР прошла панихида по российскому послу Мацегоре
СЕУЛ, - РИА Новости.
Панихида по чрезвычайному и полномочному послу России в КНДР Александру Мацегоре прошла в среду в храме Святой Живоначальной Троицы в Пхеньяне, сообщило
посольство РФ в КНДР.
По данным диппредставительства, в богослужении приняли участие дипломаты и сотрудники российского посольства, а также члены их семей.
"На ней (панихиде - ред.) присутствовали дипломаты и сотрудники посольства, члены их семей. Церковь также посетили корейские коллеги и друзья Александра Ивановича, представители дипломатических миссий, аккредитованных в Пхеньяне", - написало посольство в Telegram-канале.
Как отмечается в сообщении, по завершении панихиды настоятель храма отец Владимир Чан зачитал соболезнования правящего архиерея Корейской епархии владыки Феофана.