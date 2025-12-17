Рейтинг@Mail.ru
В Пхеньяне прошла панихида по российскому послу в КНДР - РИА Новости, 17.12.2025
08:59 17.12.2025
https://ria.ru/20251217/panihida-2062543039.html
В Пхеньяне прошла панихида по российскому послу в КНДР
В Пхеньяне прошла панихида по российскому послу в КНДР - РИА Новости, 17.12.2025
В Пхеньяне прошла панихида по российскому послу в КНДР
Панихида по чрезвычайному и полномочному послу России в КНДР Александру Мацегоре прошла в среду в храме Святой Живоначальной Троицы в Пхеньяне
2025-12-17T08:59:00+03:00
2025-12-17T08:59:00+03:00
в мире
россия
кндр
пхеньян
александр мацегора
россия
кндр
пхеньян
в мире, россия, кндр, пхеньян, александр мацегора
В мире, Россия, КНДР, Пхеньян, Александр Мацегора
В Пхеньяне прошла панихида по российскому послу в КНДР

СЕУЛ, - РИА Новости. Панихида по чрезвычайному и полномочному послу России в КНДР Александру Мацегоре прошла в среду в храме Святой Живоначальной Троицы в Пхеньяне, сообщило посольство РФ в КНДР.
По данным диппредставительства, в богослужении приняли участие дипломаты и сотрудники российского посольства, а также члены их семей.
"На ней (панихиде - ред.) присутствовали дипломаты и сотрудники посольства, члены их семей. Церковь также посетили корейские коллеги и друзья Александра Ивановича, представители дипломатических миссий, аккредитованных в Пхеньяне", - написало посольство в Telegram-канале.
Как отмечается в сообщении, по завершении панихиды настоятель храма отец Владимир Чан зачитал соболезнования правящего архиерея Корейской епархии владыки Феофана.
Посол России в КНДР Александр Мацегора - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Посол Мацегора поддерживал близкие отношения с Ким Чен Ыном, заявили в МИД
16 декабря, 11:54
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
