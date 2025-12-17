Овчинский: в Троицке появится жилой дом по программе "Московские кварталы"

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. В Троицке на улице Спортивной планируется возвести дом в рамках программы "Московские кварталы", рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политике Владислав Овчинский.

Строительство запланировано на участке площадью 0,67 гектара.

"Новостройка появится в районе с развитой инфраструктурой и станет частью благоустроенного жилого квартала", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.

В этом районе есть несколько школы, торговый комплекс, поликлиника. Кроме того, в будущем там возведут станцию метро "Троицк", добавил министр столичного правительства.

В сообщении департамент отмечается, что на территории рядом с новостройкой проведут благоустройство, сделают пешеходные зоны, пространства для отдыха, детские площадки и места для занятий спортом.