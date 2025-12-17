https://ria.ru/20251217/ovchinskiy-2062542092.html
Овчинский: в Троицке появится жилой дом по программе "Московские кварталы"
Овчинский: в Троицке появится жилой дом по программе "Московские кварталы" - РИА Новости, 17.12.2025
Овчинский: в Троицке появится жилой дом по программе "Московские кварталы"
В Троицке на улице Спортивной планируется возвести дом в рамках программы "Московские кварталы", рассказал министр правительства столицы, глава департамента... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T09:00:00+03:00
2025-12-17T09:00:00+03:00
2025-12-17T09:00:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
владислав овчинский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/02/1956906692_0:15:3072:1743_1920x0_80_0_0_617ae25b77a8ee0990ccd7ecb5b016eb.jpg
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/02/1956906692_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_30e6063880f9128ff3b6d5e5434e3ea1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы, владислав овчинский
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы, Владислав Овчинский
Овчинский: в Троицке появится жилой дом по программе "Московские кварталы"
Овчинский: в Новой Москве запланирован дом по программе "Московские кварталы"
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. В Троицке на улице Спортивной планируется возвести дом в рамках программы "Московские кварталы", рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политике Владислав Овчинский.
Строительство запланировано на участке площадью 0,67 гектара.
"Новостройка появится в районе с развитой инфраструктурой и станет частью благоустроенного жилого квартала", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
В этом районе есть несколько школы, торговый комплекс, поликлиника. Кроме того, в будущем там возведут станцию метро "Троицк", добавил министр столичного правительства.
В сообщении департамент отмечается, что на территории рядом с новостройкой проведут благоустройство, сделают пешеходные зоны, пространства для отдыха, детские площадки и места для занятий спортом.
Власти Москвы запустили проект "Московские кварталы" в мае 2025 года. Квартиры в его рамках можно приобрести через прямые продажи, а также в формате электронных аукционов.