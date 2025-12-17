Белоусов рассказал об успехах отрядов "Рубикона" в зоне СВО

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Отряды БПЛА "Рубикон" стоят в авангарде войск беспилотных систем РФ, они уничтожили более 13 тысяч единиц вооружения и техники в зоне СВО, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.