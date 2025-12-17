https://ria.ru/20251217/otrjady-2062656153.html
Белоусов рассказал об успехах отрядов "Рубикона" в зоне СВО
Белоусов рассказал об успехах отрядов "Рубикона" в зоне СВО - РИА Новости, 17.12.2025
Белоусов рассказал об успехах отрядов "Рубикона" в зоне СВО
Отряды БПЛА "Рубикон" стоят в авангарде войск беспилотных систем РФ, они уничтожили более 13 тысяч единиц вооружения и техники в зоне СВО, заявил министр... РИА Новости, 17.12.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
андрей белоусов
владимир путин
россия
Новости
безопасность, россия, андрей белоусов, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Андрей Белоусов, Владимир Путин
Белоусов рассказал об успехах отрядов "Рубикона" в зоне СВО
Белоусов: отряды "Рубикона" уничтожили более 13 тыс единиц техники в зоне СВО