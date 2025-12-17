https://ria.ru/20251217/oruzhie-2062634579.html
Возможности ВПК Украины по серийному выпуску снижены, заявили в Минобороны
Возможности ВПК Украины по серийному выпуску снижены, заявили в Минобороны - РИА Новости, 17.12.2025
Возможности ВПК Украины по серийному выпуску снижены, заявили в Минобороны
Возможности военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины по серийному выпуску оружия снижены почти в два раза, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T14:15:00+03:00
2025-12-17T14:15:00+03:00
2025-12-17T14:32:00+03:00
украина
россия
андрей белоусов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775858496_0:0:3138:1765_1920x0_80_0_0_acdf90e8a4668a60d17fe198218933b9.jpg
https://ria.ru/20251217/rossiya-2062642194.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775858496_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_549337c048721a568232ed5a80fd3686.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, андрей белоусов
Украина, Россия, Андрей Белоусов
Возможности ВПК Украины по серийному выпуску снижены, заявили в Минобороны
МО РФ: возможности ВПК Украины по серийному выпуску оружия снижены в 2 раза