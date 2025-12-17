Рейтинг@Mail.ru
Возможности ВПК Украины по серийному выпуску снижены, заявили в Минобороны
14:15 17.12.2025 (обновлено: 14:32 17.12.2025)
Возможности ВПК Украины по серийному выпуску снижены, заявили в Минобороны
Возможности военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины по серийному выпуску оружия снижены почти в два раза, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
украина, россия, андрей белоусов
Украина, Россия, Андрей Белоусов
Возможности ВПК Украины по серийному выпуску снижены, заявили в Минобороны

МО РФ: возможности ВПК Украины по серийному выпуску оружия снижены в 2 раза

© РИА Новости / Евгений Биятов
Государственный флаг России на здании Министерства обороны РФ в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Государственный флаг России на здании Министерства обороны РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Возможности военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины по серийному выпуску оружия снижены почти в два раза, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
"Возможности украинского военно-промышленного комплекса по серийному выпуску военной продукции снижены практически в два раза", - сказал он на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ в среду.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Украина Россия Андрей Белоусов
 
 
Обсуждения
Заголовок открываемого материала