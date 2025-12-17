Рейтинг@Mail.ru
Второй сезон обучения бизнесу ветеранов СВО стартует в Оренбуржье
Оренбургская область
 
11:27 17.12.2025
Второй сезон обучения бизнесу ветеранов СВО стартует в Оренбуржье
Второй сезон проекта по обучению бизнесу ветеранов спецоперации начнётся в Оренбургской области, сообщил губернатор Оренбуржья Евгений Солнцев. РИА Новости, 17.12.2025
оренбургская область, евгений солнцев
Оренбургская область, Оренбургская область, Евгений Солнцев
УФА, 17 дек - РИА Новости. Второй сезон проекта по обучению бизнесу ветеранов спецоперации начнётся в Оренбургской области, сообщил губернатор Оренбуржья Евгений Солнцев.
"Начинаем второй сезон проекта "СВОй бизнес – дело героев. Платформа СВОего Будущего". С 18 декабря стартует приём заявок. Партнёром выступит банк ПСБ. Такая договорённость была достигнута с Петром Михайловичем Фрадковым в октябре. Для нас важна социальная, психологическая адаптация ветеранов СВО, которые возвращаются в мирную жизнь, так же, как и их трудоустройство. Открытие своего дела – один из комфортных и удобных способов включиться в работу",- сообщил Евгений Солнцев.
Евгений Солнцев - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Солнцев: в 2026 году обновят более 20 территорий в 14 районах Оренбуржья
12 декабря, 11:52
Губернатор Оренбургской области рассказал, что во втором сезоне для ветеранов СВО, а также членов их семей запланированы семинары и тренинги. Они смогут изучить основы финансовой грамотности, маркетинга, налогообложения и управления персоналом. Это 53 лекции, 7 практических тренингов. Итогом работы должен стать бизнес-план и финансовая модель своего коммерческого проекта.
"Лучшие идеи будут поддержаны грантами в размере 500 тысяч, 1 миллион или 3 миллиона рублей. Напомню, что первый сезон проекта показал свою эффективность. Порядка 130 ветеранов и членов их семей прошли обучение, изучили азы предпринимательской деятельности. 28 проектов получили средства на реализацию, такие как: семейная пасека, столярная мастерская, клининговая компания, проекты, связанные с животноводством и арендой спецтехники", - сообщил Евгений Солнцев.
Евгений Солнцев - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
Солнцев: ветераны из Оренбуржья успешно прошли программу "СВОй бизнес"
25 октября, 10:01
 
Оренбургская областьОренбургская областьЕвгений Солнцев
 
 
