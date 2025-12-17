Второй сезон обучения бизнесу ветеранов СВО стартует в Оренбуржье

УФА, 17 дек - РИА Новости. Второй сезон проекта по обучению бизнесу ветеранов спецоперации начнётся в Оренбургской области, сообщил губернатор Оренбуржья Евгений Солнцев.

"Начинаем второй сезон проекта "СВОй бизнес – дело героев. Платформа СВОего Будущего". С 18 декабря стартует приём заявок. Партнёром выступит банк ПСБ. Такая договорённость была достигнута с Петром Михайловичем Фрадковым в октябре. Для нас важна социальная, психологическая адаптация ветеранов СВО, которые возвращаются в мирную жизнь, так же, как и их трудоустройство. Открытие своего дела – один из комфортных и удобных способов включиться в работу",- сообщил Евгений Солнцев.

Губернатор Оренбургской области рассказал, что во втором сезоне для ветеранов СВО, а также членов их семей запланированы семинары и тренинги. Они смогут изучить основы финансовой грамотности, маркетинга, налогообложения и управления персоналом. Это 53 лекции, 7 практических тренингов. Итогом работы должен стать бизнес-план и финансовая модель своего коммерческого проекта.