Орбан предложил ЕС отказаться от ошибочной стратегии в конфликте на Украине - РИА Новости, 17.12.2025
22:17 17.12.2025
Орбан предложил ЕС отказаться от ошибочной стратегии в конфликте на Украине
в мире
сша
венгрия
украина
виктор орбан
евросоюз
санкции в отношении россии
Орбан предложил ЕС отказаться от ошибочной стратегии в конфликте на Украине

© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсетиВиктор Орбан
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсети
Виктор Орбан. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 17 дек - РИА Новости. Венгрия предлагает Евросоюзу отказаться от всей ошибочной стратегии в конфликте на Украине и поддержать США в процессе урегулирования, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
"Мы предлагаем отложить всю эту стратегию, которая является ошибочной стратегией ЕС, направленной на поддержку войны, развернуться и начать мирную политику. Самый простой способ сделать это - поддержать президента США и сказать, что единственное, что мы должны сделать сейчас, это помочь президенту США добиться мира. Это все, что нам нужно сделать сейчас, нам не нужно принимать никаких других решений", - сказал Орбан журналистам в Брюсселе.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Орбан рассказал о предложении ЕС по Украине
Вчера, 18:58
 
