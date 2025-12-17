Рейтинг@Mail.ru
21:47 17.12.2025 (обновлено: 22:28 17.12.2025)
Орбан назвал заморозку российских активов исторической ошибкой
Орбан назвал заморозку российских активов исторической ошибкой
евросоюз, в мире, венгрия, виктор орбан, украина, европа, антониу кошта, евросовет, санкции в отношении россии, россия, бельгия, еврокомиссия, euroclear
Орбан назвал заморозку российских активов исторической ошибкой

Орбан: заморозка активов РФ является ошибкой, у которой будут последствия

БРЮССЕЛЬ, 17 дек - РИА Новости. По его словам, если бы ЕС не снял с повестки дня вопрос о конфискации российских активов и одобрил ее, это было бы ужасной ошибкой, объявлением войны и вступлением в войну.
Орбан заявил в среду, что Еврокомиссия сняла вопрос о конфискации российских активов с повестки дня саммита ЕС. По его словам, Вместо конфискации российских активов есть предложение о совместном кредите стран Евросоюза в пользу Украины, Венгрия выступает строго против.
Флаги США И ЕС - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
США угрожают ЕС в случае использования активов России, сообщает Times
Вчера, 22:14
Ранее Politico сообщало, что постпреды стран ЕС в понедельник на заседании не смогли убедить Бельгию поддержать планы по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины. На прошлой неделе премьер Бельгии Барт де Вевер назвал воровством предложение Еврокомиссии использовать российские активы для Украины и не исключил подачу обращения в суд в случае решения использовать замороженные российские активы для финансирования Украины.
Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
МИД Бельгии рассказал о работе над предложением ЕК по российским активам
Вчера, 21:52
Бельгия, Италия, Мальта, Словакия, Венгрия, Болгария, Euroclear и Европейский центральный банк (ЕЦБ) выступили против этого предложения, а Франция также выступила против использования российских активов, хранящихся в коммерческих банках. Но предложение все равно отправилось на техническое согласование постпредам стран ЕС, и оно будет вынесено на голосование на европейском саммите 18-19 декабря. В свою очередь глава Euroclear Валери Урбен в интервью бельгийским СМИ заявила, что активы ЦБ РФ - это деньги российского народа, и пригрозила пойти в суд, если ЕК сможет продавить свое решение.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
Здание штаб-квартиры Euroclear в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Глава МИД Бельгии предрек крах экономики при использовании активов России
Вчера, 21:52
 
