Орбан написал письмо Путину

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан написал письмо Владимиру Путину, в котором спросил о реакции России на возможную конфискацию активов, пишет газета Magyar Nemzet.
В Кремле дали четко и ясно понять, что дадут жесткий ответ с использованием всех средств международного права, отмечается в статье.
"При этом будет приниматься во внимание позиция государств — членов Евросоюза", — указывается в публикации.
Ситуация с активами
После начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear. Москва приняла ответные меры: активы иностранных инвесторов из недружественных государств и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
При этом Брюссель, обещавший помогать Киеву настолько долго, насколько потребуется, исчерпал все имевшиеся ресурсы, а выделять деньги из собственного бюджета страны сообщества не хотят. Сейчас Еврокомиссия добивается согласия Бельгии на использование российских активов, но власти королевства отказываются идти на этот шаг.
Речь идет о сумме от 185 до 210 миллиардов евро в виде так называемого репарационного кредита. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб".
В свою очередь, Центробанк России уже подал иск к Euroclear на сумму свыше 18 триллионов рублей.
Решение об изъятии резервов страны ЕС могут принять на саммите 18-19 декабря.
Европе — стоять и бояться: Россия обязательно придет за своим
16 декабря, 08:00