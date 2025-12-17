Рейтинг@Mail.ru
Орбан написал письмо Путину - РИА Новости, 17.12.2025
17:02 17.12.2025 (обновлено: 18:39 17.12.2025)
Орбан написал письмо Путину
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан написал письмо Владимиру Путину, в котором спросил о реакции России на возможную конфискацию активов, пишет газета Magyar... РИА Новости, 17.12.2025
в мире
россия
виктор орбан
евросоюз
санкции в отношении россии
euroclear
еврокомиссия
владимир путин
россия
москва
украина
венгрия
в мире, россия, виктор орбан, евросоюз, санкции в отношении россии, euroclear, еврокомиссия, владимир путин, москва, украина, венгрия
В мире, Россия, Виктор Орбан, Евросоюз, Санкции в отношении России, Euroclear, Еврокомиссия, Владимир Путин, Москва, Украина, Венгрия
Орбан написал письмо Путину

Орбан написал письмо Путину с вопросом о реакции РФ на конфискацию активов

© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© AP Photo / Denes Erdos
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан написал письмо Владимиру Путину, в котором спросил о реакции России на возможную конфискацию активов, пишет газета Magyar Nemzet.
"Премьер несколько недель назад направил письмо президенту России, в котором спрашивал, будут ли какие-либо меры в случае изъятия ЕС замороженных активов, и если да, то будут ли россияне учитывать, кто голосовал за это решение", — говорится в материале.
Флаг возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Источник: в ЕС хотят завершить обсуждение по российским активам в среду
Вчера, 12:47
В Кремле дали четко и ясно понять, что дадут жесткий ответ с использованием всех средств международного права, отмечается в статье.
"При этом будет приниматься во внимание позиция государств — членов Евросоюза", — указывается в публикации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Только встаньте на колени: России дадут все, о чем можно только мечтать
Вчера, 08:00

Ситуация с активами

После начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear. Москва приняла ответные меры: активы иностранных инвесторов из недружественных государств и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
При этом Брюссель, обещавший помогать Киеву настолько долго, насколько потребуется, исчерпал все имевшиеся ресурсы, а выделять деньги из собственного бюджета страны сообщества не хотят. Сейчас Еврокомиссия добивается согласия Бельгии на использование российских активов, но власти королевства отказываются идти на этот шаг.
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Эксперт объяснил, почему ЕС ждет гарантий по активам России
Вчера, 06:01

Речь идет о сумме от 185 до 210 миллиардов евро в виде так называемого репарационного кредита. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб".

В свою очередь, Центробанк России уже подал иск к Euroclear на сумму свыше 18 триллионов рублей.
Решение об изъятии резервов страны ЕС могут принять на саммите 18-19 декабря.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Европе — стоять и бояться: Россия обязательно придет за своим
16 декабря, 08:00
 
