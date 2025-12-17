Рейтинг@Mail.ru
Венгрия не поддержит конфискацию замороженных активов России, заявил Орбан
12:31 17.12.2025
Венгрия не поддержит конфискацию замороженных активов России, заявил Орбан
Венгрия не поддержит конфискацию замороженных активов России, заявил Орбан
2025-12-17T12:31:00+03:00
2025-12-17T12:39:00+03:00
Венгрия не поддержит конфискацию замороженных активов России, заявил Орбан

Орбан: Венгрия не поддержит конфискацию замороженных активов РФ

© AP Photo / Evan VucciПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи с президентом США Дональдом Трампом
БУДАПЕШТ, 17 дек - РИА Новости. Венгрия ни при каких условиях не поддержит конфискацию российских замороженных активов, поэтому не ожидает ответных мер со стороны России, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
"Венгрия не поддержит конфискацию активов ни одной страны, не только России. Мы не поддержим этого ни при каких обстоятельствах", - сказал Орбан в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.
Венгерский премьер-министр сообщил, что написал письмо президенту России Владимиру Путину, в котором спросил, будет ли при введении ответных мер учитываться позиция каждой отдельной страны.
"Я получил ответ, что будут приняты жесткие ответные меры с использованием всех средств международного права и будет учитываться, какую позицию заняла каждая страна Евросоюза", - отметил Орбан.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Здание парламента Венгрии - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Венгрия требует от Украины отчитаться о потраченных средствах
15 декабря, 19:08
 
