Венгрия не поддержит конфискацию замороженных активов России, заявил Орбан

БУДАПЕШТ, 17 дек - РИА Новости. Венгрия ни при каких условиях не поддержит конфискацию российских замороженных активов, поэтому не ожидает ответных мер со стороны России, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

"Я получил ответ, что будут приняты жесткие ответные меры с использованием всех средств международного права и будет учитываться, какую позицию заняла каждая страна Евросоюза", - отметил Орбан.