https://ria.ru/20251217/opk-2062625810.html
ОПК производит необходимую войскам продукцию, заявил Путин
ОПК производит необходимую войскам продукцию, заявил Путин - РИА Новости, 17.12.2025
ОПК производит необходимую войскам продукцию, заявил Путин
Российский ОПК производит необходимую войскам продукцию в возрастающих объемах, заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T13:57:00+03:00
2025-12-17T13:57:00+03:00
2025-12-17T14:08:00+03:00
владимир путин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042529247_69:0:3029:1665_1920x0_80_0_0_6a3dcbc92c005abaea984231f99175a8.jpg
https://ria.ru/20251217/putin-2062629171.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042529247_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_5208cdd8e5a69a321c533d67b55ab9c5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия
ОПК производит необходимую войскам продукцию, заявил Путин
Путин: ОПК производит необходимую военным продукцию в возрастающих объемах
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Российский ОПК производит необходимую войскам продукцию в возрастающих объемах, заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
"Конечно, повышение эффективности оборонной промышленности, которая быстро перестроила многие производственные и технологические процессы, выпускает востребованную продукцию во все возрастающих объемах. Благодаря четкой работе ОПК армия и флот своевременно оснащаются современными вооружениями и техникой", - сказал он.