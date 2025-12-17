Российские операторы заблокировали 14 миллионов номеров в этом году

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Российские операторы заблокировали 14 миллионов номеров в рамках мониторинга по сим-картам в 2025 году, рассказал замглавы Минцифры РФ Дмитрий Угнивенко во время заседания Общественного совета при министерстве.

Он также напомнил, что в текущем году был принят первый пакет мер по кибербезопасности, в который вошли блокировка вызовов, блокировка рекламы и спам-звонков, запрет на передачу сим-карт третьим лицам, самозапрет на оформление сим-карт и многое другое.