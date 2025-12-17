Рейтинг@Mail.ru
13:07 17.12.2025
Российские операторы заблокировали 14 миллионов номеров в этом году
СИМ-карты сотовых операторов мобильной связи. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Российские операторы заблокировали 14 миллионов номеров в рамках мониторинга по сим-картам в 2025 году, рассказал замглавы Минцифры РФ Дмитрий Угнивенко во время заседания Общественного совета при министерстве.
Операторы связи РФ с 1 ноября начали блокировать сим-карты россиян, если число абонентских номеров, оформленных на одного человека, превышает 20. Аналогичное ограничение для иностранцев вступило в силу с 1 января 2025 года. Если у иностранного гражданина свыше 10 сим-карт, ему нужно будет расторгнуть лишние договоры, в противном случае с июля 2025 года оказание услуг по всем номерам будет приостановлено.
"Заблокированы в общей сложности 14 миллионов номеров", - сказал Угнивенко.
Он также напомнил, что в текущем году был принят первый пакет мер по кибербезопасности, в который вошли блокировка вызовов, блокировка рекламы и спам-звонков, запрет на передачу сим-карт третьим лицам, самозапрет на оформление сим-карт и многое другое.
Сим-карта - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
В России запустили мгновенную верификацию иностранных сим-карт
28 ноября, 13:44
 
