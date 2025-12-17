Оператор свиноводческого комплекса получил 15 лет за участие в ЛСР*

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил к 15 годам оператора свиноводческого комплекса из Белгородской области за участие в "Легионе "Свобода России"*, призывы к экстремизму и оправдание терроризма, сообщили РИА Новости в суде.

"Суд по совокупности совершенных преступлений путем частичного сложения окончательно приговорил Александра Голубятникова к наказанию в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а оставшейся части срока лишения свободы - в исправительной колонии строгого режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов в сети интернет, на срок 3 года, со штрафом в размере 200 тысяч рублей", - сказали в суде.

По данным суда, Голубятников, работавший оператором одного из свиноводческих комплексов Белгородской области, негативно относящийся к политике президента России, в том числе в части проведения СВО, и придерживающийся враждебных взглядов в отношении представителей органов государственной власти РФ, проникся идеологией террористической организации "Легион Свобода России"* (ЛСР)* и принял решение стать ее участником.

Как установил суд, в подтверждение серьезности своих намерений, а также с целью завоевания авторитета среди представителей ЛСР* и его популяризации Голубятников разместил в открытом Telegram-чате сообщения, содержащие публичные призывы к осуществлению террористической и экстремисткой деятельности совместно с ЛСР* и оправдание терроризма в виде положительной оценки деятельности представителей этой организации. Вскоре он получил предложение вступить в ЛСР*, заполнил анкету, его заявка была принята. Уже в качестве члена этой организации он продолжил публиковать сообщения с призывом к гражданам осуществлять террористическую деятельность совместно с ЛСР*.

Его признали виновным по части 2 статьи 205.5 (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической), части 2 статьи 280 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) и части 2 статьи 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание и пропаганда терроризма) УК РФ.