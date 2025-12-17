Оператор FPV-дронов за время службы поразил более 50 целей ВСУ

ГЕНИЧЕСК, 17 дек - РИА Новости. Оператор FPV-дронов войск беспилотных систем группировки войск "Днепр" за время своей службы в зоне СВО успешно поразил более 50 целей противника, об этом он сообщил корреспонденту РИА Новости, наблюдавшему за работой расчета войск беспилотных систем "Днепра".
"За время то, которое я работаю FPV-дронами, (у меня - ред.) более 50 пораженных целей", - сказал РИА Новости оператор ударных FPV-дронов "Днепра" с позывным "Фанта".
Оператор ударных FPV-дронов с позывным "Фанта" за свою службу награжден Орденом "Мужества".
Расчет ударных FPV-дронов, действуя на передовой у береговой линии Днепра на херсонском направлении, получил координаты очередной цели и, используя туман в качестве прикрытия, оперативно подготовил взлетную площадку для своих коптеров и нанес удар по пункту временного размещения ВСУ и по выявленному на правом берегу транспортному средству противника.
