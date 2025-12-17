Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
10:05 17.12.2025
Оператор FPV-дронов за время службы поразил более 50 целей ВСУ
Оператор FPV-дронов за время службы поразил более 50 целей ВСУ
специальная военная операция на украине
днепр (река)
вооруженные силы украины
днепр (река), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Днепр (река), Вооруженные силы Украины
Оператор БПЛА. Архивное фото
ГЕНИЧЕСК, 17 дек - РИА Новости. Оператор FPV-дронов войск беспилотных систем группировки войск "Днепр" за время своей службы в зоне СВО успешно поразил более 50 целей противника, об этом он сообщил корреспонденту РИА Новости, наблюдавшему за работой расчета войск беспилотных систем "Днепра".
«
"За время то, которое я работаю FPV-дронами, (у меня - ред.) более 50 пораженных целей", - сказал РИА Новости оператор ударных FPV-дронов "Днепра" с позывным "Фанта".
Оператор ударных FPV-дронов с позывным "Фанта" за свою службу награжден Орденом "Мужества".
Расчет ударных FPV-дронов, действуя на передовой у береговой линии Днепра на херсонском направлении, получил координаты очередной цели и, используя туман в качестве прикрытия, оперативно подготовил взлетную площадку для своих коптеров и нанес удар по пункту временного размещения ВСУ и по выявленному на правом берегу транспортному средству противника.
Специальная военная операция на Украине
Днепр (река)
Вооруженные силы Украины
 
 
Заголовок открываемого материала