Оператор FPV-дронов за время службы поразил более 50 целей ВСУ

ГЕНИЧЕСК, 17 дек - РИА Новости. Оператор FPV-дронов войск беспилотных систем группировки войск "Днепр" за время своей службы в зоне СВО успешно поразил более 50 целей противника, об этом он сообщил корреспонденту РИА Новости, наблюдавшему за работой расчета войск беспилотных систем "Днепра".