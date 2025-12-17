https://ria.ru/20251217/openai-2062524199.html
OpenAI представила новую модель по генерации изображений
OpenAI представила новую модель по генерации изображений - РИА Новости, 17.12.2025
OpenAI представила новую модель по генерации изображений
Компания OpenAI сообщила о запуске новой модели по генерации изображений ChatGPT Images, заверив, что новая модель в четыре раза быстрее. РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T04:01:00+03:00
2025-12-17T04:01:00+03:00
2025-12-17T04:01:00+03:00
илон маск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1f/1996730729_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_cd490c28cd93da44111a251b7471f186.jpg
https://ria.ru/20251016/ii-2048640666.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1f/1996730729_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c0d77c3155bb6f5b58a2024ae0124177.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
илон маск
OpenAI представила новую модель по генерации изображений
OpenAI представила новую модель по генерации изображений ChatGPT Images