На Кубани объявили беспилотную опасность
Беспилотную опасность объявили на территории Краснодарского края, сообщило МЧС России. РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T19:30:00+03:00
На территории Краснодарского края объявили опасность атаки БПЛА