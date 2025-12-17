https://ria.ru/20251217/opasnost-2062528670.html
В Мордовии отменили беспилотную опасность
Режим беспилотной опасности отменен на всей территории Республики Мордовия, сообщили в правительстве региона. РИА Новости, 17.12.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
2025
Специальная военная операция на Украине, Безопасность
