В ООН не знают о якобы краже Венесуэлой активов США

ООН, 17 дек - РИА Новости. ООН не обладает какой-либо информацией о "краже" Венесуэлой американских активов и нефти, сообщил в ответ на вопрос РИА Новости заместитель представителя генсека Всемирной Организации Фархан Хак.

"Мы не комментируем предпринимаемые двусторонние шаги. Конечно, нас беспокоит все, что приводит к дальнейшей эскалации ситуации. Мы хотим избежать любых шагов по эскалации на данном этапе, поэтому крайне важно продолжать дипломатическое взаимодействие и искать мирный путь продвижения вперед посредством диалога", - продолжил он, отвечая на вопросы агентства.