В ООН не знают о якобы краже Венесуэлой активов США
22:34 17.12.2025 (обновлено: 00:22 18.12.2025)
В ООН не знают о якобы краже Венесуэлой активов США
ООН не обладает какой-либо информацией о "краже" Венесуэлой американских активов и нефти, сообщил в ответ на вопрос РИА Новости заместитель представителя... РИА Новости, 18.12.2025
в мире
венесуэла
сша
каракас
дональд трамп
фархан хак
оон
венесуэла
сша
каракас
в мире, венесуэла, сша, каракас, дональд трамп, фархан хак, оон
В мире, Венесуэла, США, Каракас, Дональд Трамп, Фархан Хак, ООН
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
ООН, 17 дек - РИА Новости. ООН не обладает какой-либо информацией о "краже" Венесуэлой американских активов и нефти, сообщил в ответ на вопрос РИА Новости заместитель представителя генсека Всемирной Организации Фархан Хак.
Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Венесуэле невиданным ранее шоком, потребовав от Каракаса вернуть "украденные" у США нефть, землю и иные активы. Заявление прозвучало на фоне обещаний Трампа в очень скором времени начать наносить удары по наркоторговцам на суше в рамках борьбы Вашингтона с наркотрафиком у берегов Центральной и Южной Америки.
"Нет, у нас нет никакой актуальной информации по этому", - сказал Хак в ходе брифинга в ответ на вопрос РИА Новости, есть ли у ООН какие-либо доказательства того, что Венесуэла "ворует" американские активы и нефть.
Решение США признать власти Венесуэлы иностранной террористической организацией Хак счел двусторонним вопросом.
"Мы не комментируем предпринимаемые двусторонние шаги. Конечно, нас беспокоит все, что приводит к дальнейшей эскалации ситуации. Мы хотим избежать любых шагов по эскалации на данном этапе, поэтому крайне важно продолжать дипломатическое взаимодействие и искать мирный путь продвижения вперед посредством диалога", - продолжил он, отвечая на вопросы агентства.
СМИ узнали о секретном предложении Мадуро Трампу
10 октября, 17:46
 
