В ООН не знают о якобы краже Венесуэлой активов США
В ООН не знают о якобы краже Венесуэлой активов США - РИА Новости, 18.12.2025
В ООН не знают о якобы краже Венесуэлой активов США
ООН не обладает какой-либо информацией о "краже" Венесуэлой американских активов и нефти, сообщил в ответ на вопрос РИА Новости заместитель представителя... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-17T22:34:00+03:00
2025-12-17T22:34:00+03:00
2025-12-18T00:22:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
каракас
дональд трамп
фархан хак
оон
венесуэла
сша
каракас
В ООН не знают о якобы краже Венесуэлой активов США
ООН, 17 дек - РИА Новости. ООН не обладает какой-либо информацией о "краже" Венесуэлой американских активов и нефти, сообщил в ответ на вопрос РИА Новости заместитель представителя генсека Всемирной Организации Фархан Хак.
Ранее президент США Дональд Трамп
пригрозил Венесуэле
невиданным ранее шоком, потребовав от Каракаса
вернуть "украденные" у США нефть, землю и иные активы. Заявление прозвучало на фоне обещаний Трампа в очень скором времени начать наносить удары по наркоторговцам на суше в рамках борьбы Вашингтона с наркотрафиком у берегов Центральной и Южной Америки
.
«
"Нет, у нас нет никакой актуальной информации по этому", - сказал Хак в ходе брифинга в ответ на вопрос РИА Новости, есть ли у ООН
какие-либо доказательства того, что Венесуэла "ворует" американские активы и нефть.
Решение США признать власти Венесуэлы иностранной террористической организацией Хак счел двусторонним вопросом.
"Мы не комментируем предпринимаемые двусторонние шаги. Конечно, нас беспокоит все, что приводит к дальнейшей эскалации ситуации. Мы хотим избежать любых шагов по эскалации на данном этапе, поэтому крайне важно продолжать дипломатическое взаимодействие и искать мирный путь продвижения вперед посредством диалога", - продолжил он, отвечая на вопросы агентства.