Россия внесла добровольный взнос в реестр ООН по Палестине

ВЕНА, 17 дек - РИА Новости. Россия внесла добровольный взнос в бюджет Реестра ООН по регистрации ущерба, причиненного в результате строительства стены на оккупированной палестинской территории, сообщило постпредство РФ при международных организациях в Вене.
"Российская Федерация внесла добровольный взнос в бюджет Реестра ООН по регистрации ущерба, причиненного в результате строительства стены на оккупированной палестинской территории (РООНРУ)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале постпредства.
Уточняется, что в среду постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов принял исполнительного директора РООНРУ Леонида Фролова для официального завершения необходимых процедур.
"Российская Федерация последовательно поддерживает деятельность РООНРУ. Высоко ценим технический, деполитизированный мандат Организации, а также ту важнейшую работу, которую она выполняет на Западном берегу реки Иордан, включая Восточный Иерусалим", - добавили в постпредстве.
Взнос представляет собой добровольный финансовый вклад России в бюджет реестра ООН, направленный на обеспечение его текущей деятельности. Средства используются для работы секретариата, сбора и обработки заявлений о причиненном ущербе, проведения полевых миссий, подготовки технической документации, а также для работы на Западном берегу реки Иордан, включая Восточный Иерусалим. Речь идет о поддержке функционирования международного механизма ООН.