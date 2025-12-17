https://ria.ru/20251217/okeaniya-2062758836.html
Граждане Маршалловых Островов будут получать безусловный доход
Граждане Маршалловых Островов будут получать безусловный доход - РИА Новости, 17.12.2025
Граждане Маршалловых Островов будут получать безусловный доход
Маршалловы Острова начали выплачивать своим гражданам примерно по 800 долларов в год в качестве универсального базового дохода, пишет газета The Guardian
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости.
Маршалловы Острова начали выплачивать своим гражданам примерно по 800 долларов в год в качестве универсального базового дохода, пишет газета The Guardian
со ссылкой на министра финансов республики Дэвида Пола.
"В соответствии с этой программой каждый гражданин Маршалловых Островов
, живущий в стране, будет получать ежеквартальные платежи примерно по 200 долларов США
в рамках усилий правительства по снижению давления, связанного со стоимостью жизни", — говорится в публикации.
Как пояснил министр, выплата такой суммы не будет подталкивать людей бросать работу, но в то же время станет для них подспорьем.
По данным издания, граждане Маршалловых Островов, население которых составляет около 42 тысяч человек, смогут получать выплаты на банковский счет, чеком или криптовалютой.
Программу финансирует трастовый фонд, созданный по соглашению с США, чтобы среди прочего компенсировать островам ущерб от ядерных испытаний, десятилетиями проводившихся в регионе. Как подчеркивается в материале, она стала первой в своем роде в мире.