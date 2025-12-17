Граждане Маршалловых Островов будут получать безусловный доход

Один из пляжей на Маршалловых островах. Архивное фото

Один из пляжей на Маршалловых островах

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Маршалловы Острова начали выплачивать своим гражданам примерно по 800 долларов в год в качестве универсального базового дохода, пишет газета Маршалловы Острова начали выплачивать своим гражданам примерно по 800 долларов в год в качестве универсального базового дохода, пишет газета The Guardian со ссылкой на министра финансов республики Дэвида Пола.

"В соответствии с этой программой каждый гражданин Маршалловых Островов , живущий в стране, будет получать ежеквартальные платежи примерно по 200 долларов США в рамках усилий правительства по снижению давления, связанного со стоимостью жизни", — говорится в публикации.

Как пояснил министр, выплата такой суммы не будет подталкивать людей бросать работу, но в то же время станет для них подспорьем.

По данным издания, граждане Маршалловых Островов, население которых составляет около 42 тысяч человек, смогут получать выплаты на банковский счет, чеком или криптовалютой.