Граждане Маршалловых Островов будут получать безусловный доход - РИА Новости, 17.12.2025
19:53 17.12.2025 (обновлено: 23:50 17.12.2025)
Граждане Маршалловых Островов будут получать безусловный доход
Граждане Маршалловых Островов будут получать безусловный доход
Маршалловы Острова начали выплачивать своим гражданам примерно по 800 долларов в год в качестве универсального базового дохода, пишет газета The Guardian со... РИА Новости, 17.12.2025
в мире, маршалловы острова, сша
В мире, Маршалловы острова, США
Граждане Маршалловых Островов будут получать безусловный доход

Guardian: США будут платить $800 базового дохода гражданам Маршалловых Островов

© Фото : Stefan Lins Один из пляжей на Маршалловых островах
Один из пляжей на Маршалловых островах - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© Фото : Stefan Lins
Один из пляжей на Маршалловых островах. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Маршалловы Острова начали выплачивать своим гражданам примерно по 800 долларов в год в качестве универсального базового дохода, пишет газета The Guardian со ссылкой на министра финансов республики Дэвида Пола.
"В соответствии с этой программой каждый гражданин Маршалловых Островов, живущий в стране, будет получать ежеквартальные платежи примерно по 200 долларов США в рамках усилий правительства по снижению давления, связанного со стоимостью жизни", — говорится в публикации.
Сотрудники фирмы в офисе компании - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Эксперт оценил возможность четырехдневной рабочей недели в России
28 октября, 02:46
Как пояснил министр, выплата такой суммы не будет подталкивать людей бросать работу, но в то же время станет для них подспорьем.
По данным издания, граждане Маршалловых Островов, население которых составляет около 42 тысяч человек, смогут получать выплаты на банковский счет, чеком или криптовалютой.
Программу финансирует трастовый фонд, созданный по соглашению с США, чтобы среди прочего компенсировать островам ущерб от ядерных испытаний, десятилетиями проводившихся в регионе. Как подчеркивается в материале, она стала первой в своем роде в мире.
Кораллы вовремя отлива в Татакото, Французская Полинезия - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Ученые забили тревогу из-за достижения Землей "точки невозврата"
13 октября, 12:34
 
В миреМаршалловы островаСША
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
