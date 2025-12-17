Рейтинг@Mail.ru
Учителя могут уволить из-за русского языка, рассказала жительница Одесса - РИА Новости, 17.12.2025
02:40 17.12.2025
Учителя могут уволить из-за русского языка, рассказала жительница Одесса
Учителя могут уволить из-за русского языка, рассказала жительница Одесса - РИА Новости, 17.12.2025
Учителя могут уволить из-за русского языка, рассказала жительница Одесса
Школьного учителя в Одессе могут уволить за использование русского языка вместо украинского, рассказала РИА Новости жительница города. РИА Новости, 17.12.2025
украина
россия
одесса
сергей лавров
верховная рада украины
еврокомиссия
оон
украина
россия
одесса
украина, россия, одесса, сергей лавров, верховная рада украины, еврокомиссия, оон
Украина, Россия, Одесса, Сергей Лавров, Верховная Рада Украины, Еврокомиссия, ООН
Учителя могут уволить из-за русского языка, рассказала жительница Одесса

РИА Новости: учителя в Одессе могут уволить за разговор на русском языке

© РИА Новости / Сергей Поляков
Памятник Дюку де Ришелье в Одессе
Памятник Дюку де Ришелье в Одессе - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / Сергей Поляков
Перейти в медиабанк
Памятник Дюку де Ришелье в Одессе. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Школьного учителя в Одессе могут уволить за использование русского языка вместо украинского, рассказала РИА Новости жительница города.
"Если попадется среди родителей кастрюлеголовый ("кастрюлями" на Украине называют участников "майдана", многие из них выходили на митинг с кастрюлями на голове - ред.), конечно, это очень рискованно. Можно и потерять работу педагогу за русский язык", - сказала собеседница агентства.
Дым на месте ракетного удара в районе завода тяжелого краностроения в Одессе - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
"Майдановцы" не хотят продолжения конфликта, заявила жительница Одессы
15 декабря, 04:27
После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.
В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии. Он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время, как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как указало в марте 2024 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке стран-участниц Европейского союза.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
Одесса - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
Жительница Одессы рассказала, что думают на Украине о мирном плане Трампа
14 декабря, 15:19
 
УкраинаРоссияОдессаСергей ЛавровВерховная Рада УкраиныЕврокомиссияООН
 
 
