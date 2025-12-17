Рейтинг@Mail.ru
В Челябинске проведут обыски по делу экс-министра о растрате
09:26 17.12.2025
В Челябинске проведут обыски по делу экс-министра о растрате
Обыски проводятся по местам проживания и в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области в рамках уголовного дела о присвоении более 2,9...
В Челябинске проведут обыски по делу экс-министра о растрате

© РИА Новости / Максим Блинов
Автомобиль Следственного комитета России
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 17 дек - РИА Новости. Обыски проводятся по местам проживания и в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области в рамках уголовного дела о присвоении более 2,9 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.
"Сегодня сотрудниками УФСБ России по Челябинской области проводятся обысковые мероприятия по местам проживания и работы заместителя начальника отдела правового обеспечения и закупок правового управления министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Фаткулина Эмиля, бывших замначальника управления – начальника отдела по развитию и организации дорожной деятельности управления миндора Чупахина Дмитрия, главного специалиста службы планирования закупок управления дорожного хозяйства миндора Богдановой Яны", - сказал собеседник агентства.
Обыски проводятся в рамках ранее возбужденного Следственным департаментом МВД России уголовного дела по части 4 статьи 160 УК России (присвоение или растрата), уточнил он. Дело связано с бывшим министром дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексеем Нечаевым, осуществившим в составе организованной преступной группы хищение бюджетных средств на сумму более 2,9 миллиарда рублей в рамках исполнения госконтрактов на строительство и ремонт региональных автодорог.
Указанные лица задержаны, планируется избрание меры пресечения в виде заключения под стражу, добавил собеседник.
В пресс-службе УФСБ России по Челябинской области подтвердили проведение следственно-оперативных действий.
Задержанный министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев. Кадр видео
Появились подробности о задержании министра транспорта Челябинской области
19 февраля, 09:45
 
