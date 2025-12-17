В Челябинске проведут обыски по делу экс-министра о растрате

ЧЕЛЯБИНСК, 17 дек - РИА Новости. Обыски проводятся по местам проживания и в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области в рамках уголовного дела о присвоении более 2,9 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.