Сыну режиссера Райнера предъявят обвинения в убийстве родителей

ВАШИНГТОН, 17 дек - РИА Новости. Нику Райнеру, сыну голливудского режиссёра Роба Райнера и его жены Мишель, предъявят обвинения в убийстве первой степени своих родителей, заявил на пресс-конференции окружной прокурор Лос-Анджелеса Натан Хокман.

"Сегодня я здесь, чтобы объявить, что наше ведомство выдвинет официальные обвинения против Ника Райнера, которого подозревали в убийстве своих родителей – актера и режиссера Роба Райнера и фотографа-продюсера Мишель Сингер Райнер", – заявил Хокинг.

Прокурор подчеркнул, что Нику Райнеру будут предъявлены два пункта в убийстве первой степени при отягчающих обстоятельствах, что предусматривает максимальное наказание – пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение или смертную казнь, вопрос о которой пока не решен.