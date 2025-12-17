https://ria.ru/20251217/obvineniya-2062522275.html
Сыну режиссера Райнера предъявят обвинения в убийстве родителей
Сыну режиссера Райнера предъявят обвинения в убийстве родителей
Сыну режиссера Райнера предъявят обвинения в убийстве родителей
Нику Райнеру, сыну голливудского режиссёра Роба Райнера и его жены Мишель, предъявят обвинения в убийстве первой степени своих родителей, заявил на... РИА Новости, 17.12.2025
Сыну режиссера Райнера предъявят обвинения в убийстве родителей
Сыну режиссера Роба Райнера Нику предъявят обвинения в убийстве родителей
ВАШИНГТОН, 17 дек - РИА Новости. Нику Райнеру, сыну голливудского режиссёра Роба Райнера и его жены Мишель, предъявят обвинения в убийстве первой степени своих родителей, заявил на пресс-конференции окружной прокурор Лос-Анджелеса Натан Хокман.
"Сегодня я здесь, чтобы объявить, что наше ведомство выдвинет официальные обвинения против Ника Райнера, которого подозревали в убийстве своих родителей – актера и режиссера Роба Райнера и фотографа-продюсера Мишель Сингер Райнер", – заявил Хокинг.
Прокурор подчеркнул, что Нику Райнеру будут предъявлены два пункта в убийстве первой степени при отягчающих обстоятельствах, что предусматривает максимальное наказание – пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение или смертную казнь, вопрос о которой пока не решен.
Тела Роба Райнера и его супруги обнаружили в их доме в Лос-Анджелесе
в минувшее воскресенье. Как ранее сообщал портал TMZ со ссылкой на источники, режиссер, его супруга Мишель и их сын Ник накануне вечером посещали рождественскую вечеринку, на которой отец и сын поссорились.