ГК "Уралхим" масштабировала корпоративное обучение с "Контур.Толком"

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Производитель минеральных удобрений и химической продукции группа компаний "Уралхим" масштабировала эффективное корпоративное обучение с "Контур.Толком" для сотрудников по всей России, сообщает пресс-служба онлайн-сервиса.

В рамках развития корпоративного университета ГК "Уралхим" искала решение для организации качественного дистанционного обучения сотрудников, распределенных по разным регионам страны. Онлайн-мероприятия собирают до 1,4 тысячи зрителей, а регулярные вебинары посещают до 300 слушателей.

"Для нас критически важны два фактора: возможность проводить групповую работу через деление на комнаты и способность платформы стабильно работать с большим количеством участников. "Контур.Толк" полностью отвечает этим требованиям — инструмент удобный, простой в использовании и позволяет нам эффективно обучать сотрудников по всей стране", — приводит пресс-служба слова руководителя проектов по развитию персонала корпоративного университета АО "ОХК "Уралхим" Владимира Брагарчука.

В корпоративном университете "Уралхима" используют различные форматы обучения: программа развития "Школа руководителя 2.0" с командной работой в виртуальных комнатах, вебинары для специалистов, масштабные онлайн-мероприятия и корпоративные интеллектуальные игры. В компании также активно применяют ИИ-функциональность "Толка" для автоматического создания протоколов встреч.

"Мы стремимся, чтобы онлайн-обучение с "Толком" было не только комфортным, но и интересным. Рады, что наши инструменты помогают делать разноформатные образовательные программы. А масштабируемость решения — от небольших тренингов с делением на виртуальные комнаты до трансляций на тысячи зрителей — позволяет выстраивать непрерывное обучение сотрудников независимо от их географического положения", — приводит пресс-служба слова руководителя по инновациям продуктовой группы Толк в Контуре Павла Скрипниченко.

