10:00 17.12.2025
ГК "Уралхим" масштабировала корпоративное обучение с "Контур.Толком"
россия, екатеринбург, уралхим, технологии
Россия, Екатеринбург, Уралхим, Технологии

ГК "Уралхим" масштабировала корпоративное обучение с "Контур.Толком"

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Производитель минеральных удобрений и химической продукции группа компаний "Уралхим" масштабировала эффективное корпоративное обучение с "Контур.Толком" для сотрудников по всей России, сообщает пресс-служба онлайн-сервиса.
В рамках развития корпоративного университета ГК "Уралхим" искала решение для организации качественного дистанционного обучения сотрудников, распределенных по разным регионам страны. Онлайн-мероприятия собирают до 1,4 тысячи зрителей, а регулярные вебинары посещают до 300 слушателей.
"Для нас критически важны два фактора: возможность проводить групповую работу через деление на комнаты и способность платформы стабильно работать с большим количеством участников. "Контур.Толк" полностью отвечает этим требованиям — инструмент удобный, простой в использовании и позволяет нам эффективно обучать сотрудников по всей стране", — приводит пресс-служба слова руководителя проектов по развитию персонала корпоративного университета АО "ОХК "Уралхим" Владимира Брагарчука.
В корпоративном университете "Уралхима" используют различные форматы обучения: программа развития "Школа руководителя 2.0" с командной работой в виртуальных комнатах, вебинары для специалистов, масштабные онлайн-мероприятия и корпоративные интеллектуальные игры. В компании также активно применяют ИИ-функциональность "Толка" для автоматического создания протоколов встреч.
"Мы стремимся, чтобы онлайн-обучение с "Толком" было не только комфортным, но и интересным. Рады, что наши инструменты помогают делать разноформатные образовательные программы. А масштабируемость решения — от небольших тренингов с делением на виртуальные комнаты до трансляций на тысячи зрителей — позволяет выстраивать непрерывное обучение сотрудников независимо от их географического положения", — приводит пресс-служба слова руководителя по инновациям продуктовой группы Толк в Контуре Павла Скрипниченко.
Оцените возможности "Толка" для онлайн-коммуникаций в компании. Начать знакомство с сервисом можно с бесплатной версии. Проводите встречи без ограничений по времени через браузер или приложение. Чтобы получить доступ, нужно только зарегистрироваться в "Толке". Подробнее — на сайте сервиса.
Реклама, 16+. АО "ПФ "СКБ Контур", ОГРН 1026605606620 620144, Екатеринбург, улица Народной Воли, 19А, erid: F7NfYUJCUneTTxxs5ce7
 
РоссияЕкатеринбургУралхимТехнологии
 
 
