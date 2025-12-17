Рейтинг@Mail.ru
Более тысячи новых образцов оружия прошли апробацию в бою, заявил Белоусов
14:29 17.12.2025 (обновлено: 14:32 17.12.2025)
Более тысячи новых образцов оружия прошли апробацию в бою, заявил Белоусов
Более тысячи новых образцов оружия прошли апробацию в бою, в том числе дроны "Герань-2" и роботы "Курьер", заявил министр обороны Андрей Белоусов. РИА Новости, 17.12.2025
Более тысячи новых образцов оружия прошли апробацию в бою, заявил Белоусов

Российский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Более тысячи новых образцов оружия прошли апробацию в бою, в том числе дроны "Герань-2" и роботы "Курьер", заявил министр обороны Андрей Белоусов.
"В этом году более тысячи образцов прошли апробацию в боевых условиях. В том числе – беспилотные летательные аппараты новой модификации "Герань-2" с усовершенствованной системой наведения, барражирующие боеприпасы, FPV-дроны на оптоволокне, огневой наземный робототехнический комплекс "Курьер", транспортный – "Оми́ч-Огоне́к" и многие другие", - сказал Белоусов в докладе президенту России Владимиру Путину в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны РФ.
ВСУ в этом году потеряли более 103 тысяч образцов оружия, заявил Белоусов
Безопасность Россия Андрей Белоусов Владимир Путин
 
 
