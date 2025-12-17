Рейтинг@Mail.ru
17.12.2025

Бойцы из зоны СВО отправляют обращения на прямую линию с Путиным
13:33 17.12.2025
Бойцы из зоны СВО отправляют обращения на прямую линию с Путиным
Бойцы из зоны СВО отправляют обращения на прямую линию с Путиным
Военнослужащие из зоны боевых действий отправляют свои обращения на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, сообщается в эфире "России 24". РИА Новости, 17.12.2025
россия, краснодарский край, владимир путин, итоги года с владимиром путиным — 2025, общество
Россия, Краснодарский край, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025, Общество
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Военнослужащие из зоны боевых действий отправляют свои обращения на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, сообщается в эфире "России 24".
"Аудиообращения, а также видео поступают президенту со всех уголков земли, в том числе с линии фронта", - сообщили в сюжете из кол-центра программы "Итоги года с Владимиром Путиным".
В эфире телеканала показали участника СВО Тимура Зайнулина, который записал видеообращение с места выполнения задач в составе добровольческого подразделения. Зайнулин рассказал, что в его семье есть ребенок с инвалидностью, и попросил помочь решить вопрос со строительством моста через реку Агой в Краснодарском крае.
"Я являюсь владельцем участка в массиве "Садовый" аула Агой-Шапсуг. Планирую построить дом для своей семьи, мост к моему участку в аварийном состоянии, на балансе администрации не состоит и за него никто не отвечает. Мы не раз обращались коллективно в местную администрацию, но слышим только обещания закрыть мост и вывести наши земли за пределы населенного пункта. Прошу вас от лица всех жителей обратить на нас внимание и помочь в решении этой проблемы", - сказал участник СВО.
