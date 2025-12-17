Рейтинг@Mail.ru
Белоусов заявил о росте обеспеченности ВС России оружием - РИА Новости, 17.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:33 17.12.2025
https://ria.ru/20251217/obespechennost-2062642712.html
Белоусов заявил о росте обеспеченности ВС России оружием
Белоусов заявил о росте обеспеченности ВС России оружием - РИА Новости, 17.12.2025
Белоусов заявил о росте обеспеченности ВС России оружием
Обеспеченность Вооруженных сил РФ оружием выросла на 6% и доведена до 92%, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T14:33:00+03:00
2025-12-17T14:33:00+03:00
безопасность
россия
андрей белоусов
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062725370_0:195:3250:2023_1920x0_80_0_0_af7742f68671ba48e93e1fea0031a592.jpg
https://ria.ru/20251217/belousov-2062641399.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062725370_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b0dbdbb48b997460c21eedeaed24676f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, андрей белоусов, владимир путин
Безопасность, Россия, Андрей Белоусов, Владимир Путин
Белоусов заявил о росте обеспеченности ВС России оружием

Белоусов: обеспеченность ВС России оружием выросла на 6%

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Андрей Белоусов выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ
Министр обороны РФ Андрей Белоусов выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Министр обороны РФ Андрей Белоусов выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Обеспеченность Вооруженных сил РФ оружием выросла на 6% и доведена до 92%, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
"Благодаря этому, несмотря на ведение высокоинтенсивных военных действий, обеспеченность Объединенной группировки войск не только не снизилась, но даже возросла на шесть процентных пунктов. Она доведена до 92%. А в подразделениях на передовой - до 80%", - сказал Белоусов на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
Президент России Владимир Путин в среду принимает участие в расширенном заседании коллегии Минобороны РФ, где заслушает доклад министра обороны Андрея Белоусова.
Военнослужащий боевого расчета БПЛА в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Белоусов отметил рост применения БПЛА в ходе спецоперации
Вчера, 14:30
 
БезопасностьРоссияАндрей БелоусовВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала