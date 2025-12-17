СМИ раскрыли новый план Запада против России

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. США и Евросоюз разработали план по размещению европейских военных на Украине после завершения боевых действий, сообщает The New York Times.
"В документе говорится о размещении в стране европейских вооруженных сил ради поддержки Украины и обеспечения безопасности в небе и на море", — говорится в материале.
В одном из них речь идет о предоставлении гарантий безопасности по принципу пятой статьи устава НАТО, а также об усилении украинской армии и сохранении ее размера в количестве 800 тысяч военнослужащих.
В понедельник канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что страны ЕС и США договорились о предоставлении гарантий безопасности для Украины, схожих с пятой статьей устава НАТО. Как сообщил порталу Axios на условиях анонимности американский чиновник, президент США Дональд Трамп полагает, что сможет убедить Россию согласиться на такие условия.
В сентябре Владимир Путин заявил, что Россию совершенно не устраивает вступление Украины в Североатлантический альянс.
В МИД России неоднократно заявляли, что любой сценарий размещения войск НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности появления контингентов стран альянса на Украине, звучавшие из Лондона и других европейских столиц, российское внешнеполитическое ведомство назвало подстрекательством к продолжению боевых действий.