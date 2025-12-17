Эксперт объяснила увеличение военного бюджета НАТО

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Увеличение военного бюджета НАТО связано с осознанием европейскими странами альянса того, что их армии не способны самостоятельно противостоять внешним угрозам, заявила РИА Новости глава Российской ассоциации евроатлантического сотрудничества Татьяна Пархалина.

Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что увеличение военного бюджета НАТО свидетельствует о подготовке альянса к военному столкновению с Россией.

"Принята программа перевооружения, так называемая Rearm Europe. Как выяснилось в результате конфликта, который происходит на Украине , промышленность европейских стран не готова к какому-то серьезному производству вооружений", - отметила эксперт.

По ее словам, военная промышленность многих европейских была практически уничтожена, поскольку европейцы не ожидали, что наступит "кризисная эпоха".

"Европа разоружалась на полную катушку. И потом Европа считала, что американский зонтик безопасности, он будет существовать всегда. Но сейчас выяснилось, что в результате кризиса в трансатлантических отношениях НАТО в том смысле, в котором она существовала с 1949 года, больше нет", - считает Пархалина.

Сейчас, с ее точки зрения, НАТО представляет собой "хаб" по закупке американских вооружений для Украины.

"Америка открыла когда-то зонтик безопасности над Европой, а теперь она его закрыла. И европейцы сейчас только осознали, что они сами должны обеспечивать свою безопасность и оборону", - заключила эксперт.

В последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД России сообщали, что Российская Федерация остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.