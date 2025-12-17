Рейтинг@Mail.ru
Эксперт объяснила увеличение военного бюджета НАТО - РИА Новости, 17.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:07 17.12.2025
https://ria.ru/20251217/nato-2062737278.html
Эксперт объяснила увеличение военного бюджета НАТО
Эксперт объяснила увеличение военного бюджета НАТО - РИА Новости, 17.12.2025
Эксперт объяснила увеличение военного бюджета НАТО
Увеличение военного бюджета НАТО связано с осознанием европейскими странами альянса того, что их армии не способны самостоятельно противостоять внешним угрозам, РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T18:07:00+03:00
2025-12-17T18:07:00+03:00
в мире
россия
европа
украина
андрей белоусов
владимир путин
такер карлсон
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764292016_0:0:2968:1670_1920x0_80_0_0_f24b3fb00616d54d28e300bc748a7f22.jpg
https://ria.ru/20251217/vs-2062651577.html
https://ria.ru/20251217/merts-2062519687.html
россия
европа
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764292016_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_681dff0fc395075a815b209147d3493b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, европа, украина, андрей белоусов, владимир путин, такер карлсон, нато
В мире, Россия, Европа, Украина, Андрей Белоусов, Владимир Путин, Такер Карлсон, НАТО
Эксперт объяснила увеличение военного бюджета НАТО

Пархалина: рост бюджета НАТО связан с низкой боеготовностью европейских армий

© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащий с флагом НАТО
Военнослужащий с флагом НАТО - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащий с флагом НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Увеличение военного бюджета НАТО связано с осознанием европейскими странами альянса того, что их армии не способны самостоятельно противостоять внешним угрозам, заявила РИА Новости глава Российской ассоциации евроатлантического сотрудничества Татьяна Пархалина.
Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что увеличение военного бюджета НАТО свидетельствует о подготовке альянса к военному столкновению с Россией.
Расширенное заседание коллегии Министерства обороны РФ. - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Белоусов заявил о форсированной подготовке НАТО к противостоянию с Россией
Вчера, 14:49
"Принята программа перевооружения, так называемая Rearm Europe. Как выяснилось в результате конфликта, который происходит на Украине, промышленность европейских стран не готова к какому-то серьезному производству вооружений", - отметила эксперт.
По ее словам, военная промышленность многих европейских была практически уничтожена, поскольку европейцы не ожидали, что наступит "кризисная эпоха".
"Европа разоружалась на полную катушку. И потом Европа считала, что американский зонтик безопасности, он будет существовать всегда. Но сейчас выяснилось, что в результате кризиса в трансатлантических отношениях НАТО в том смысле, в котором она существовала с 1949 года, больше нет", - считает Пархалина.
Сейчас, с ее точки зрения, НАТО представляет собой "хаб" по закупке американских вооружений для Украины.
"Америка открыла когда-то зонтик безопасности над Европой, а теперь она его закрыла. И европейцы сейчас только осознали, что они сами должны обеспечивать свою безопасность и оборону", - заключила эксперт.
В последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД России сообщали, что Российская Федерация остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Президент РФ Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Россия не собирается нападать на страны-участницы НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер подчеркивал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Мерц утверждает, что США согласились "защищать" Украину как страну НАТО
Вчера, 02:25
 
В миреРоссияЕвропаУкраинаАндрей БелоусовВладимир ПутинТакер КарлсонНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала