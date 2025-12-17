Рейтинг@Mail.ru
В Минобороны заявили о подготовке НАТО к военному столкновению с Россией
14:38 17.12.2025 (обновлено: 16:48 17.12.2025)
В Минобороны заявили о подготовке НАТО к военному столкновению с Россией
В Минобороны заявили о подготовке НАТО к военному столкновению с Россией - РИА Новости, 17.12.2025
В Минобороны заявили о подготовке НАТО к военному столкновению с Россией
Увеличение военного бюджета НАТО свидетельствует о подготовке альянса к военному столкновению с Россией, заявил на расширенном заседании коллегии министерства... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T14:38:00+03:00
2025-12-17T16:48:00+03:00
россия
андрей белоусов
нато
https://ria.ru/20251217/nato-2062640850.html
россия
россия, андрей белоусов, нато
Россия, Андрей Белоусов, НАТО
В Минобороны заявили о подготовке НАТО к военному столкновению с Россией

Белоусов заявил о продолжающейся подготовке НАТО к столкновению с Россией

Военнослужащий с флагом НАТО
Военнослужащий с флагом НАТО
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащий с флагом НАТО. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Увеличение военного бюджета НАТО свидетельствует о подготовке альянса к военному столкновению с Россией, заявил на расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ глава ведомства Андрей Белоусов.
Ранее он отметил, что военный бюджет альянса составляет 1,6 триллиона долларов, а, с учетом поэтапного доведения его до пяти процентов от национальных ВВП, бюджет НАТО вырастет более чем в полтора раза – до 2,7 триллиона долларов.
"Все это свидетельствует о подготовке НАТО к военному столкновению с Россией. Планами альянса предусмотрено достижение готовности к таким действиям на рубеже 2030-х годов. Об этом неоднократно открыто заявляли официальные представители блока НАТО. Не мы угрожаем - нам угрожают", - сказал Белоусов.
Россия Андрей Белоусов НАТО
 
 
