Белоусов рассказал об увеличении военных расходов НАТО
Белоусов рассказал об увеличении военных расходов НАТО - РИА Новости, 17.12.2025
Белоусов рассказал об увеличении военных расходов НАТО
Военные расходы НАТО увеличиваются, бюджет альянса вырастет в 1,5 раза, заявил министр обороны России Андрей Белоусов. РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T14:29:00+03:00
2025-12-17T14:29:00+03:00
2025-12-17T14:30:00+03:00
