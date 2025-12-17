Рейтинг@Mail.ru
Белоусов рассказал об увеличении военных расходов НАТО - РИА Новости, 17.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:29 17.12.2025 (обновлено: 14:30 17.12.2025)
https://ria.ru/20251217/nato-2062640850.html
Белоусов рассказал об увеличении военных расходов НАТО
Белоусов рассказал об увеличении военных расходов НАТО - РИА Новости, 17.12.2025
Белоусов рассказал об увеличении военных расходов НАТО
Военные расходы НАТО увеличиваются, бюджет альянса вырастет в 1,5 раза, заявил министр обороны России Андрей Белоусов. РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T14:29:00+03:00
2025-12-17T14:30:00+03:00
нато
андрей белоусов
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993697312_0:153:3098:1896_1920x0_80_0_0_e0112cc55adff1105fd563da3c47181b.jpg
https://ria.ru/20251217/nato-2062640954.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993697312_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_d9a6891e37d5c1177a0123146a2f396c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нато, андрей белоусов, в мире
НАТО, Андрей Белоусов, В мире
Белоусов рассказал об увеличении военных расходов НАТО

Белоусов: бюджет НАТО вырастет в полтора раза из-за увеличения военных расходов

© AP Photo / Gero BreloerУчения НАТО в Балтийском море
Учения НАТО в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© AP Photo / Gero Breloer
Учения НАТО в Балтийском море. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Военные расходы НАТО увеличиваются, бюджет альянса вырастет в 1,5 раза, заявил министр обороны России Андрей Белоусов.
"Существенно увеличиваются военные расходы (НАТО - ред.). Сегодня годовой бюджет альянса составляет 1,6 триллиона долларов. С учетом поэтапного доведения его до пяти процентов от национальных ВВП, бюджет НАТО вырастет более чем в полтора раза - до 2,7 триллионов долларов", - сказал Белоусов на расширенном заседании коллегии Минобороны России.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
НАТО продолжает наращивать коалиционные силы, заявил Белоусов
Вчера, 14:29
 
НАТОАндрей БелоусовВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала