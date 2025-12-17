Рейтинг@Mail.ru
Сенат США утвердил миллиардера Айзекмана главой НАСА
23:20 17.12.2025
Сенат США утвердил миллиардера Айзекмана главой НАСА
Сенат США утвердил миллиардера Айзекмана главой НАСА - РИА Новости, 17.12.2025
Сенат США утвердил миллиардера Айзекмана главой НАСА
Сенат США утвердил миллиардера Джареда Айзекмана на пост главы космического агентства НАСА, следует из результатов голосования. РИА Новости, 17.12.2025
Сенат США утвердил миллиардера Айзекмана главой НАСА

Сенат США утвердил миллиардера Джареда Айзекмана на пост главы НАСА

CC BY 2.0 / JD Hancock / 3D NASA LogoЛоготип НАСА
Логотип НАСА - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
CC BY 2.0 / JD Hancock / 3D NASA Logo
Логотип НАСА. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 17 дек - РИА Новости. Сенат США утвердил миллиардера Джареда Айзекмана на пост главы космического агентства НАСА, следует из результатов голосования.
Кандидатуру Айзекмана поддержало достаточно законодателей, чтобы его утвердили на должности. Для прохождения номинации проголосовать за нее должен был хотя бы 51 сенатор.
Высадка Эдвина Олдрина на Луну - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Кандидат на пост главы НАСА пообещал американскую базу на Луне
3 декабря, 19:28
Таким образом после принесения присяги он вступит в должность руководителя структуры и заменит нынешнего исполняющего обязанности Шона Даффи, который возглавляет минтранс.
Ранее президент США Дональд Трамп уже предлагал миллиардера на пост главы НАСА, но снял его кандидатуру из-за разлада с Илоном Маском. В ноябре президент сообщил, что вернул кандидатуру на рассмотрение.
В июле Трамп объяснил отклонение кандидатуры Айзекмана тем, что тот якобы является "чистокровным демократом", который никогда ранее не жертвовал средства его Республиканской партии.
Айзекману 41 год, он женат и у него двое детей. Имеет степень бакалавра в аэронавтике. Состояние порядка двух миллиардов долларов он сделал благодаря своей компании по обработке платежей Shift4 Payments. Он основал ее в подвале дома родителей в возрасте 16 лет, теперь Shift4 Payments обрабатывает платежи для трети американских ресторанов и отелей.
В 2011 он основал компанию Draken International, которая тренирует пилотов для вооруженных сил США. Компания управляет одним из крупнейших в мире парков частных истребителей. Впоследствии он продал контрольный пакет акций инвестиционному гиганту Blackstone.
Имеет квалификацию для управления многими истребителями. В 2009 смог побить рекорд по кругосветному путешествию на легком реактивном самолете.
Был командиром первого частного пилотируемого космического полета Inspiration4 на борту Crew Dragon компании SpaceX. Это был первый частный пилотируемый полет в космос, когда на борту не было ни одного представителя госагентств. Второй полет совершил как командир миссии Polaris Dawn и стал первым непрофессиональным астронавтом, вышедшим в открытый космос.
Колонизация Марса - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Айзекман предложил запустить беспилотную миссию на Марс, пишут СМИ
6 ноября, 03:26
 
