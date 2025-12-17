https://ria.ru/20251217/napadenie-2062606739.html
В Москве задержали мужчину, напавшего на инструктора автошколы
Мужчина ударил ножом инструктора автошколы на северо-востоке Москвы, он задержан, пострадавший госпитализирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного... РИА Новости, 17.12.2025
происшествия
В Москве задержали мужчину, напавшего на инструктора автошколы
