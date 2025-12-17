В Москве задержали мужчину, напавшего на инструктора автошколы

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Мужчина ударил ножом инструктора автошколы на северо-востоке Москвы, он задержан, пострадавший госпитализирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

Вчера в полицию поступило сообщение о ранении мужчины на Ярославском шоссе . "Прибывшими на место сотрудниками полиции предварительно установлено, что между двумя мужчинами произошел бытовой конфликт, в результате которого один из участников нанес ножевое ранение своему оппоненту - инструктору в автошколы", - сказали в пресс-службе.

Пострадавший госпитализирован, злоумышленник задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, добавили в главке.