Рейтинг@Mail.ru
В Москве задержали мужчину, напавшего на инструктора автошколы - РИА Новости, 17.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:00 17.12.2025
https://ria.ru/20251217/napadenie-2062606739.html
В Москве задержали мужчину, напавшего на инструктора автошколы
В Москве задержали мужчину, напавшего на инструктора автошколы - РИА Новости, 17.12.2025
В Москве задержали мужчину, напавшего на инструктора автошколы
Мужчина ударил ножом инструктора автошколы на северо-востоке Москвы, он задержан, пострадавший госпитализирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T13:00:00+03:00
2025-12-17T13:00:00+03:00
происшествия
москва
ярославское шоссе
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_0:120:3067:1845_1920x0_80_0_0_e0abd492af5db881e68a6035446bbc50.jpg
https://ria.ru/20251217/sochi-2062551955.html
москва
ярославское шоссе
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_ae6c829816c0c378630a80074b1ed1f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, ярославское шоссе, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Москва, Ярославское шоссе, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Москве задержали мужчину, напавшего на инструктора автошколы

В Москве задержали мужчину, который ударил ножом инструктора автошколы

© Sputnik / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкНаручники висят на дверной ручке
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в медиабанк
Наручники висят на дверной ручке . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Мужчина ударил ножом инструктора автошколы на северо-востоке Москвы, он задержан, пострадавший госпитализирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
Вчера в полицию поступило сообщение о ранении мужчины на Ярославском шоссе. "Прибывшими на место сотрудниками полиции предварительно установлено, что между двумя мужчинами произошел бытовой конфликт, в результате которого один из участников нанес ножевое ранение своему оппоненту - инструктору в автошколы", - сказали в пресс-службе.
Пострадавший госпитализирован, злоумышленник задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, добавили в главке.
Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Не попал в ВСУ из-за долгов. Задержанный житель Кубани о том, как собирался поехать на Украину - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
В Сочи задержали отца и дочь, собиравших данные о ВС России
Вчера, 09:48
 
ПроисшествияМоскваЯрославское шоссеМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала