Юрист рассказал о налоговых изменениях в России с 1 января

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Налоговые изменения вступят в силу в РФ с 1 января, с начала 2026 года начнут применяться нормы крупного налогового пакета, затрагивающего порядок взимания НДФЛ, НДС, использование специальных режимов и введение новых вычетов, рассказал РИА Новости управляющий партнер компании "Русяев и партнеры", юрист Илья Русяев.
"В 2026 году начинают применяться нормы крупного налогового пакета, затрагивающего порядок взимания НДФЛ, НДС, применение специальных режимов и введение новых вычетов. Основа изменений содержится в Федеральном законе № 425-ФЗ от 28.11.2025 и связанных с ним поправках. НДФЛ продолжает рассчитываться по прогрессивной шкале, действующей с 2025 года: 13% при доходе до 2,4 миллиона рублей, затем поэтапное повышение ставок до 15%, 18%, 20% и 22% в зависимости от суммы превышения годового дохода", - рассказал Русяев.
Юрист добавил, что для иноагентов дополнительно заработает специальный режим.
"Лица, признанные иностранными агентами, хотя бы один день в течение налогового периода будут платить 30% по всем доходам без учёта прогрессии. Это прямо закреплено в тексте закона и фактически выделяет соответствующую категорию налогоплательщиков в отдельный порядок расчёта", - отметил Русяев.
Для семей с детьми в налоговом законодательстве с нового года вступят в силу значительные послабления.
"С 1 января 2026 года материальная помощь при рождении, усыновлении или установлении опеки над ребёнком, выплаченная работодателем, не будет облагаться НДФЛ и страховыми взносами в сумме до 1 миллиона рублей на каждого ребёнка. Выплата должна производиться в течение первого года после появления ребёнка. Ранее необлагаемый предел составлял 50 тысяч рублей, поэтому размер льготы увеличен в разы", - подчеркнул Русяев.
Юрист также рассказал о случаях сохранения льгот при продаже жилья.
"Дополнительно при продаже жилья сохраняются льготы по НДФЛ при соблюдении минимального срока владения объектом, но подчёркивается требование непрерывности этого срока (трех или пяти лет в зависимости от способа приобретения)", - добавил юрист.
Как уточнил юрист, для семей с детьми расширены случаи, когда можно продать одну квартиру и приобрести другую с сохранением права на освобождение от налога, если сделка связана с улучшением жилищных условий. Кроме того, с нового года будет пересмотрено косвенное налогообложение.
"Основная ставка НДС растёт с 20% до 22% с нового года. Пониженная ставка 10% для товаров из социального перечня сохраняется. В результате увеличивается налог на большинство операций с товарами и услугами, так как НДС включается в расчёт конечной цены, и это нужно учитывать при долгосрочных договорах и ценообразовании", - рассказал Русяев.
Юрист подчеркнул, что изменения по специальным налоговым режимам затрагивают упрощенную систему налогообложения (УНС).
"Лимит доходов, после превышения которого организация или индивидуальный предприниматель на УСН обязаны исчислять НДС, поэтапно снижается: в 2026 году - до 20 миллионов рублей, в 2027 году - до 15 миллионов рублей и в 2028 году - до 10 миллионов рублей в год", - отметил Русяев.
Кроме того, с 2026 года скорректируется патентная система налогообложения (ПСН), добавил юрист.
"Для всех индивидуальных предпринимателей на ПСН, в том числе в сфере стационарной розницы и грузоперевозок, устанавливается жёсткий предел дохода на уровне 10 миллионов рублей в год, при превышении которого право применять патент утрачивается и приходится переходить на иной режим. Одновременно уточняются условия сохранения льготных тарифов страховых взносов для субъектов малого и среднего предпринимательства: сниженные ставки будут доступны только тем, кто включён в список приоритетных отраслей", - уточнил Русяев.
Юрист отметил, что с 2026 года вступают в силу положения о долгосрочных сбережениях.
"Взносы в такие программы дают право на специальные вычеты, а налогообложение дохода по ним привязывается к общей сумме доходов налогоплательщика: применяется ставка 13% или 15%. Закон распространяет новые вычеты на налоговые периоды, начиная с 2025 года. Это создаёт формальную базу для накопительных механизмов с использованием налоговых преимуществ", - объяснил Русяев.
Кроме того, юрист рассказал о расширении перечня доходов, по которым можно получить вычет при пожертвованиях.
"Региональные власти вправе увеличить предел социального налогового вычета при поддержке учреждений культуры и профильных некоммерческих организаций до 30% дохода налогоплательщика вместо стандартных 25%", - добавил Русяев.
Юрист также уточнил налоговые последствия по операциям с долями в уставном капитале российских организаций и рассказал об условиях освобождения от НДФЛ.
"Условия освобождения от НДФЛ приводятся к правилам, действующим для акций: доля должна находиться в собственности более пяти лет, при этом речь идёт не о полностью новом режиме, а об уточнении уже действующей долгосрочной льготы. Закрепляется обязанность физлица подать декларацию и доплатить налог, если налоговым агентом удержан НДФЛ только частично. С отчётности за доходы 2025 года применяется обновлённая форма 3-НДФЛ, в которой появились разделы для долгосрочных сбережений и ряда вычетов, именно она будет использоваться при подаче деклараций в 2026 году", - рассказал Русяев.
