В НАК объяснили, почему надо без слов обрывать звонки от незнакомцев

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) советуют без слов бросать трубку при звонках незнакомцев, чтобы мошенники не использовали образец голоса абонента в преступных целях.
"Если вам позвонили или вы получили каким-то другим способом информацию от незнакомого вам абонента, положите трубку. Не искушайте судьбу, положите трубку, даже не пытайтесь общаться. Потому что - про искусственный интеллект говорили, - достаточно пары ваших слов, которые потом можно будет использовать против вас", - сказал официальный представитель НАК Андрей Пржездомский на брифинге в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Если же общение состоялось и вызвало настороженность, надо немедленно обратиться в правоохранительные органы – в ФСБ, МВД, отметил он.
"Обращайтесь, не откладывая в долгий ящик. Потому что упреждающий шаг может не только обезопасить вас, но и удержать людей рядом с вами от опрометчивых действий и предупредить преступления", - подчеркнул Пржездомский.
