В НАК рассказали о профилактике вовлечения молодежи в терроризм

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Такие форматы подачи информации, как шортсы и рилсы, а также нейросети используют в России для профилактики вовлечения молодежи в терроризм, рассказал официальный представитель Национального антитеррористического комитета России (НАК) Андрей Пржездомский.