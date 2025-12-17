Рейтинг@Mail.ru
В НАК рассказали о профилактике вовлечения молодежи в терроризм - РИА Новости, 17.12.2025
10:34 17.12.2025
В НАК рассказали о профилактике вовлечения молодежи в терроризм
В НАК рассказали о профилактике вовлечения молодежи в терроризм
Такие форматы подачи информации, как шортсы и рилсы, а также нейросети используют в России для профилактики вовлечения молодежи в терроризм, рассказал... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T10:34:00+03:00
2025-12-17T10:34:00+03:00
россия, андрей пржездомский, национальный антитеррористический комитет рф, общество
Россия, Андрей Пржездомский, Национальный антитеррористический комитет РФ, Общество
В НАК рассказали о профилактике вовлечения молодежи в терроризм

НАК: шортсы и рилсы используют для профилактики вовлечения молодежи в терроризм

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Такие форматы подачи информации, как шортсы и рилсы, а также нейросети используют в России для профилактики вовлечения молодежи в терроризм, рассказал официальный представитель Национального антитеррористического комитета России (НАК) Андрей Пржездомский.
Информационную работу по профилактике терроризма среди молодежи нужно вести без примитивных подходов, поскольку молодые люди быстро распознают активную пропаганду и сразу "откладывают" ее в сторону, отметил Пржездомский на брифинге в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
"Значит, это должно быть ненавязчиво, это должно быть тонко, это должно быть ориентировано на потребителя, что называется. И у нас в целом ряде регионов, я скажу, сейчас в сфере профилактики именно работы с молодежью и подростками очень активно начинают использовать и нейросети. Потому что это то, что интересует, то, что нравится. Используют очень короткие, буквально на несколько секунд, видеоматериалы, ну и в виде шортсов, рилсов - вертикальные видео, которые размещаются в мессенджерах", - сказал официальный представитель НАК.
РоссияАндрей ПржездомскийНациональный антитеррористический комитет РФОбщество
 
 
