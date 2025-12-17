Рейтинг@Mail.ru
Киев поставил на поток вербовку российской молодежи, заявил НАК - РИА Новости, 17.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:56 17.12.2025 (обновлено: 11:21 17.12.2025)
https://ria.ru/20251217/nak-2062552700.html
Киев поставил на поток вербовку российской молодежи, заявил НАК
Киев поставил на поток вербовку российской молодежи, заявил НАК - РИА Новости, 17.12.2025
Киев поставил на поток вербовку российской молодежи, заявил НАК
Киевский режим поставил на поток попытки вербовок российской молодежи с целью вовлечения в террористическую деятельность, но те, кто попадает на "удочку"... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T09:56:00+03:00
2025-12-17T11:21:00+03:00
киев
национальный антитеррористический комитет рф
в мире
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600741262_0:0:1131:637_1920x0_80_0_0_d8d27071844eacf42611ac4df551c005.jpg
https://ria.ru/20251217/nak-2062560570.html
https://ria.ru/20251216/fsb-2062302915.html
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600741262_202:0:1131:697_1920x0_80_0_0_b48a8a78c2be63bd157dd1124adc6e44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киев, национальный антитеррористический комитет рф, в мире, россия
Киев, Национальный антитеррористический комитет РФ, В мире, Россия
Киев поставил на поток вербовку российской молодежи, заявил НАК

НАК: Киев поставил на поток вербовку российской молодежи для совершения терактов

© НАК РФКонтртеррористическая операция
Контртеррористическая операция - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© НАК РФ
Контртеррористическая операция. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Киевский режим поставил на поток попытки вербовок российской молодежи с целью вовлечения в террористическую деятельность, но те, кто попадает на "удочку" украинских спецслужб, впоследствии ломают себе судьбы, неся неизбежное серьезное наказание, заявил официальный представитель Национального антитеррористического комитета (НАК) Андрей Пржездомский.
По его словам, для вербовки молодых россиян украинские спецслужбы используют социальные сети и мессенджеры.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
В НАК рассказали о профилактике вовлечения молодежи в терроризм
Вчера, 10:34
"Это уже поставлено, я бы сказал так, на поток", - сказал Пржездомский на брифинге в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
В основном украинские спецслужбы действуют через меркантильные интересы молодых людей, "оболванивают" их, используют для совершения преступления, а потом бросают, добавил он.
Официальный представитель НАК отметил неизбежность серьезного наказания для молодых людей, вставших на путь содействия террористам.
"Это очень тяжелая ситуация. Это сломанные судьбы", - сказал Пржездомский.
К категории преступлений террористической направленности относятся не только факты подготовки терактов, но и вербовка в террористические организации, публичные призывы к терроризму, захват заложников и так далее.
Задержание и допрос подростков, которые собирались взорвать нефтепровод Дружба - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
ФСБ показала задержание подростков, собиравшихся взорвать "Дружбу"
16 декабря, 10:27
 
КиевНациональный антитеррористический комитет РФВ миреРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала