Киев поставил на поток вербовку российской молодежи, заявил НАК

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Киевский режим поставил на поток попытки вербовок российской молодежи с целью вовлечения в террористическую деятельность, но те, кто попадает на "удочку" украинских спецслужб, впоследствии ломают себе судьбы, неся неизбежное серьезное наказание, заявил официальный представитель Национального антитеррористического комитета (НАК) Андрей Пржездомский.

По его словам, для вербовки молодых россиян украинские спецслужбы используют социальные сети и мессенджеры.

"Это уже поставлено, я бы сказал так, на поток", - сказал Пржездомский на брифинге в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

В основном украинские спецслужбы действуют через меркантильные интересы молодых людей, "оболванивают" их, используют для совершения преступления, а потом бросают, добавил он.

Официальный представитель НАК отметил неизбежность серьезного наказания для молодых людей, вставших на путь содействия террористам.

"Это очень тяжелая ситуация. Это сломанные судьбы", - сказал Пржездомский.