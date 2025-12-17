Рейтинг@Mail.ru
Курский депутат потребовал признать Нагиева иноагентом - РИА Новости, 17.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:53 17.12.2025 (обновлено: 16:55 17.12.2025)
https://ria.ru/20251217/nagiev-2062711654.html
Курский депутат потребовал признать Нагиева иноагентом
Курский депутат потребовал признать Нагиева иноагентом - РИА Новости, 17.12.2025
Курский депутат потребовал признать Нагиева иноагентом
Депутат Курской областной думы, председатель ассоциации ветеранов СВО Курской области Дмитрий Гулиев пояснил РИА Новости, почему потребовал признать Дмитрия... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T16:53:00+03:00
2025-12-17T16:55:00+03:00
россия
курская область
курск
дмитрий нагиев
ольга любимова
курская областная дума
вооруженные силы украины
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1e/2032371146_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_7f238bb96507c825d90b8539a589973a.jpg
https://ria.ru/20251215/maksakov-2062121985.html
https://ria.ru/20251205/inoagent-2059949244.html
https://ria.ru/20251216/tolokonnikova-2062284541.html
россия
курская область
курск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1e/2032371146_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_8842ed0ce0bd7c0610c013ca6379d9d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, курская область, курск, дмитрий нагиев, ольга любимова, курская областная дума, вооруженные силы украины, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
Россия, Курская область, Курск, Дмитрий Нагиев, Ольга Любимова, Курская областная Дума, Вооруженные силы Украины, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)
Курский депутат потребовал признать Нагиева иноагентом

Курский депутат потребовал признать Дмитрия Нагиева иноагентом

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАктер Дмитрий Нагиев
Актер Дмитрий Нагиев - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Актер Дмитрий Нагиев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КУРСК, 17 дек – РИА Новости. Депутат Курской областной думы, председатель ассоциации ветеранов СВО Курской области Дмитрий Гулиев пояснил РИА Новости, почему потребовал признать Дмитрия Нагиева иноагентом, заявив, что актер занимает "нечестную" позицию, зарабатывая деньги в России, при этом не поддерживая СВО и значительную часть времени проживая за границей.
Ранее Гулиев сообщил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте", что направил обращения в Минюст и Минкультуры с требованием признать Нагиева иноагентом и запретить ему участие в государственных проектах.
Мария Максакова* - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Максакову* оштрафовали за нарушение закона об иноагентах
15 декабря, 13:23
В сети расходится видео с высказываниями Нагиева о чрезмерном количестве военных фильмов, от серости которых "сил уже нет". А популярность фильма "Ёлки", по мнению актера, будет расти потому, что он подарит иллюзию "мирной счастливой жизни".
"Я вчера в пабликах увидел это видео, меня оно возмутило тем, в первую очередь, что на мой взгляд, Нагиев занимает позицию нечестно. Он зарабатывать здесь продолжает деньги. Его заработки очень плотно связаны с государственным финансированием, потому что и фильм "Елки", как пример, он на деньги государства снят. И я считаю, что это нечестная позиция брать деньги, пользоваться. Да я даже не говорю о том, что он всю славу, всю свою известность и все богатство получил здесь", – заявил РИА Новости Гулиев.
Гулиев отметил, что в настоящее время Нагиев значительную часть времени проживает за пределами Российской Федерации.
"Он (Нагиев - ред.) не поддерживал проведение специальной военной операции. Он не приезжал в Курск, когда здесь были "ВСУшники", не занимался гуманитаркой. То есть он полностью от этой проблемы и от темы отстранился. Но там, где можно получить славу и деньги, этими моментами он пользуется. Вот я всего лишь за то, чтобы он был честен перед самим собой и перед своими фанатами. И если он обозначился, что он там против войны и так далее, ну, определись уже, и тогда не надо занимать такую двойственную позицию. Вот вся суть претензий", - сказал депутат.
Актриса Яна Троянова* - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Яна Троянова* обжаловала отказ снять с нее статус иноагента
5 декабря, 07:45
Также он заявил агентству, что после обращения в Минюст и Минкультуры актеру помогут отказаться от государственных средств.
"А по поводу наказания, раз он сам не может отказаться от государственных денег, именно по этой логике и по этой причине я обратился в Минкульт и в Минюст, чтобы государство об этом позаботилось, и он не мог зарабатывать при помощи государства и на государстве", – отметил депутат.
"Дмитрий Нагиев в ходе публичных мероприятий, а также в медиапространстве допустил высказывания, содержащие пренебрежительное и негативное отношение к проведению специальной военной операции, а также к тематике защиты Отечества и подвигу российских военнослужащих... Кроме того, в 2022 году Дмитрий Нагиев опубликовал видеоматериалы в социальной сети Instagram*, которые значительной частью общественности были восприняты как политическое заявление, направленное на дискредитацию происходящих в стране событий", – говорится в опубликованном обращении Гулиева к министру культуры РФ Ольге Любимовой.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова освобождена из колонии - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Толоконникова* более полутора лет не платит иноагентские штрафы
16 декабря, 07:58
 
РоссияКурская областьКурскДмитрий НагиевОльга ЛюбимоваКурская областная ДумаВооруженные силы УкраиныМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала