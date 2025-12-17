Курский депутат потребовал признать Нагиева иноагентом

КУРСК, 17 дек – РИА Новости. Депутат Курской областной думы, председатель ассоциации ветеранов СВО Курской области Дмитрий Гулиев пояснил РИА Новости, почему потребовал признать Дмитрия Нагиева иноагентом, заявив, что актер занимает "нечестную" позицию, зарабатывая деньги в России, при этом не поддерживая СВО и значительную часть времени проживая за границей.

Ранее Гулиев сообщил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте", что направил обращения в Минюст и Минкультуры с требованием признать Нагиева иноагентом и запретить ему участие в государственных проектах.

В сети расходится видео с высказываниями Нагиева о чрезмерном количестве военных фильмов, от серости которых "сил уже нет". А популярность фильма "Ёлки", по мнению актера, будет расти потому, что он подарит иллюзию "мирной счастливой жизни".

"Я вчера в пабликах увидел это видео, меня оно возмутило тем, в первую очередь, что на мой взгляд, Нагиев занимает позицию нечестно. Он зарабатывать здесь продолжает деньги. Его заработки очень плотно связаны с государственным финансированием, потому что и фильм "Елки", как пример, он на деньги государства снят. И я считаю, что это нечестная позиция брать деньги, пользоваться. Да я даже не говорю о том, что он всю славу, всю свою известность и все богатство получил здесь", – заявил РИА Новости Гулиев.

Гулиев отметил, что в настоящее время Нагиев значительную часть времени проживает за пределами Российской Федерации.

"Он (Нагиев - ред.) не поддерживал проведение специальной военной операции. Он не приезжал в Курск , когда здесь были " ВСУ шники", не занимался гуманитаркой. То есть он полностью от этой проблемы и от темы отстранился. Но там, где можно получить славу и деньги, этими моментами он пользуется. Вот я всего лишь за то, чтобы он был честен перед самим собой и перед своими фанатами. И если он обозначился, что он там против войны и так далее, ну, определись уже, и тогда не надо занимать такую двойственную позицию. Вот вся суть претензий", - сказал депутат.

Также он заявил агентству, что после обращения в Минюст и Минкультуры актеру помогут отказаться от государственных средств.

"А по поводу наказания, раз он сам не может отказаться от государственных денег, именно по этой логике и по этой причине я обратился в Минкульт и в Минюст, чтобы государство об этом позаботилось, и он не мог зарабатывать при помощи государства и на государстве", – отметил депутат.

"Дмитрий Нагиев в ходе публичных мероприятий, а также в медиапространстве допустил высказывания, содержащие пренебрежительное и негативное отношение к проведению специальной военной операции, а также к тематике защиты Отечества и подвигу российских военнослужащих... Кроме того, в 2022 году Дмитрий Нагиев опубликовал видеоматериалы в социальной сети Instagram*, которые значительной частью общественности были восприняты как политическое заявление, направленное на дискредитацию происходящих в стране событий", – говорится в опубликованном обращении Гулиева к министру культуры РФ Ольге Любимовой