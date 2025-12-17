МВД выявило более шести тысяч сайтов с запрещенной информацией о наркотиках

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. МВД РФ установило более 6,5 тысячи интернет-ресурсов, через которые велось распространение запрещенной информации о наркотиках, сообщили в пресс-службе ведомства в Max по итогам межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции "Чистое поколение – 2025".
"Сотрудниками ОВД установлено 6 567 интернет-ресурсов, через которые велось распространение запрещенной информации о наркотиках. Сведения о выявленных интернет-ресурсах направлены в Роскомнадзор для их дальнейшей идентификации и блокировки", - говорится в сообщении.
МВД РФ при участии Минздрава РФ, Минобрнауки РФ, Минпросвещения РФ и Росмолодежи организовано проведение межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции "Чистое поколение – 2025", целью которой является профилактика правонарушений, предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних и молодежи, выявление, пресечение и раскрытие фактов их вовлечения в противоправную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотиков, а также повышение уровня осведомленности населения о последствиях незаконного потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте.
В Госдуме предложили приравнять вейпы к наркотикам
12 сентября, 14:48