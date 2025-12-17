Рейтинг@Mail.ru
МВД рассказало, как защитить ребенка в цифровой среде - РИА Новости, 17.12.2025
19:35 17.12.2025
МВД рассказало, как защитить ребенка в цифровой среде
МВД рассказало, как защитить ребенка в цифровой среде - РИА Новости, 17.12.2025
МВД рассказало, как защитить ребенка в цифровой среде
Разбираться в принципах работы соцсетей, мессенджеров и игр, а также понимать как устроены алгоритмы рекомендаций и сбор данных необходимо родителю, чтобы... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T19:35:00+03:00
2025-12-17T19:35:00+03:00
общество
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
2025
Новости
общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Общество, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
МВД рассказало, как защитить ребенка в цифровой среде

МВД назвало необходимые для защиты ребенка в цифровой среде навыки

Ребенок смотрит в экран ноутбука
Ребенок смотрит в экран ноутбука - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© iStock.com / fizkes
Ребенок смотрит в экран ноутбука . Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Разбираться в принципах работы соцсетей, мессенджеров и игр, а также понимать как устроены алгоритмы рекомендаций и сбор данных необходимо родителю, чтобы защитить ребенка в цифровую эпоху, рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
В ведомстве отметили, что цифровая реальность быстро формирует мышление, привычки и способы взаимодействия с миром, поэтому родителю важно не только контролировать, но и помогать ребёнку ориентироваться в информационной среде. Кроме того, как утоняют в МВД, родитель все чаще становится для ребенка навигатором, помогает ему отличать достоверную информацию от манипуляций, учит задавать вопросы и проверять источники.
"Ключевые компетенции сегодня — это цифровая грамотность и понимание рисков. Важно разбираться в базовых принципах работы соцсетей, мессенджеров и игр, понимать, как устроены алгоритмы рекомендаций, какие данные собираются и зачем. Это позволяет вовремя заметить тревожные сигналы: давление, вовлечение в опасные сообщества, мошеннические сценарии", - говорится в сообщении.
Правоохранители добавили, что не менее значима способность говорить с ребёнком на одном языке - обсуждать онлайн-опыт, договариваться о правилах, объяснять последствия. В МВД подчеркивают, практика показывает, что в семьях, где цифровые темы обсуждаются регулярно, дети реже становятся жертвами манипуляций и обмана.
"При этом технологии не подменяют родительское внимание. Основа остаётся прежней — доверие, интерес к жизни ребёнка, умение быть рядом и вовремя поддержать. Именно это делает цифровую среду менее опасной и более понятной", - заключили в ведомстве.
Общество
 
 
