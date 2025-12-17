МВД рассказало, как защитить ребенка в цифровой среде

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Разбираться в принципах работы соцсетей, мессенджеров и игр, а также понимать как устроены алгоритмы рекомендаций и сбор данных необходимо родителю, чтобы защитить ребенка в цифровую эпоху, Разбираться в принципах работы соцсетей, мессенджеров и игр, а также понимать как устроены алгоритмы рекомендаций и сбор данных необходимо родителю, чтобы защитить ребенка в цифровую эпоху, рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

В ведомстве отметили, что цифровая реальность быстро формирует мышление, привычки и способы взаимодействия с миром, поэтому родителю важно не только контролировать, но и помогать ребёнку ориентироваться в информационной среде. Кроме того, как утоняют в МВД, родитель все чаще становится для ребенка навигатором, помогает ему отличать достоверную информацию от манипуляций, учит задавать вопросы и проверять источники.

"Ключевые компетенции сегодня — это цифровая грамотность и понимание рисков. Важно разбираться в базовых принципах работы соцсетей, мессенджеров и игр, понимать, как устроены алгоритмы рекомендаций, какие данные собираются и зачем. Это позволяет вовремя заметить тревожные сигналы: давление, вовлечение в опасные сообщества, мошеннические сценарии", - говорится в сообщении.

Правоохранители добавили, что не менее значима способность говорить с ребёнком на одном языке - обсуждать онлайн-опыт, договариваться о правилах, объяснять последствия. В МВД подчеркивают, практика показывает, что в семьях, где цифровые темы обсуждаются регулярно, дети реже становятся жертвами манипуляций и обмана.