МВД рассказало, что делать при звонках от телефонных мошенников

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Киберполицейские напомнили, как правильно вести себя при звонках от телефонных мошенников.
"Немедленно завершите разговор и заблокируйте номер. Любые "проверки", "возвраты" и "секретные операции" — продолжение мошенничества", — предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.
После этого следует сообщить о случившемся в банк. А если мошенники вынудили передать деньги, нужно заявить в полицию и максимально подробно описать курьера, место и время передачи, возможные камеры и маршрут.
Важно также предупредить родственников и коллег о потере или подмене аккаунта, так как мошенники могут писать и звонить от имени жертвы.
Кроме того, в МВД советуют ничего не удалять: переписку, записи звонков, СМС, уведомления от банка. Здесь нужно сделать скриншоты, зафиксировать номера, ссылки, реквизиты, даты и время.
"Требования "удалить переписку", "установить приложение" или "никому не говорить" — стандартный признак мошенничества. Сохранение данных — ключ к защите и расследованию", — подчеркнули в ведомстве.
Еще один шаг: проверить устройство и аккаунты, удалить подозрительные приложения, отозвать разрешения, сменить пароли к банку, почте и соцсетям, включить двухфакторную аутентификацию.
При обращении в полицию следует приложить все материалы, это важно и для установления причастных, и для последующих юридических действий. Если мошенники навязывают кредит, нужно зафиксировать обстоятельства обмана для последующего расторжения договоров, если заставляют переводить деньги — собрать данные для исков о взыскании неосновательного обогащения с дропперов.
