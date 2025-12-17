МВД рассказало, что делать при звонках от телефонных мошенников

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Киберполицейские Киберполицейские напомнили , как правильно вести себя при звонках от телефонных мошенников.

"Немедленно завершите разговор и заблокируйте номер. Любые "проверки", "возвраты" и "секретные операции" — продолжение мошенничества", — предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

После этого следует сообщить о случившемся в банк. А если мошенники вынудили передать деньги, нужно заявить в полицию и максимально подробно описать курьера, место и время передачи, возможные камеры и маршрут.

Важно также предупредить родственников и коллег о потере или подмене аккаунта, так как мошенники могут писать и звонить от имени жертвы.

Кроме того, в МВД советуют ничего не удалять: переписку, записи звонков, СМС, уведомления от банка. Здесь нужно сделать скриншоты, зафиксировать номера, ссылки, реквизиты, даты и время.

"Требования "удалить переписку", "установить приложение" или "никому не говорить" — стандартный признак мошенничества. Сохранение данных — ключ к защите и расследованию", — подчеркнули в ведомстве.

Еще один шаг: проверить устройство и аккаунты, удалить подозрительные приложения, отозвать разрешения, сменить пароли к банку, почте и соцсетям, включить двухфакторную аутентификацию.