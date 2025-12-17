Рейтинг@Mail.ru
МВД рассказало, что делать при звонках от телефонных мошенников - РИА Новости, 17.12.2025
16:53 17.12.2025 (обновлено: 17:29 17.12.2025)
МВД рассказало, что делать при звонках от телефонных мошенников
МВД рассказало, что делать при звонках от телефонных мошенников - РИА Новости, 17.12.2025
МВД рассказало, что делать при звонках от телефонных мошенников
Киберполицейские напомнили, как правильно вести себя при звонках от телефонных мошенников. РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T16:53:00+03:00
2025-12-17T17:29:00+03:00
технологии
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия
https://ria.ru/20250902/moshenniki-2039019743.html
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
1920
1080
true
1920
1440
true
1920
1920
true
технологии, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия
Технологии, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Происшествия
МВД рассказало, что делать при звонках от телефонных мошенников

МВД: при звонках от телефонных мошенников необходимо сразу заблокировать номер

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Киберполицейские напомнили, как правильно вести себя при звонках от телефонных мошенников.
"Немедленно завершите разговор и заблокируйте номер. Любые "проверки", "возвраты" и "секретные операции" — продолжение мошенничества", — предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.
После этого следует сообщить о случившемся в банк. А если мошенники вынудили передать деньги, нужно заявить в полицию и максимально подробно описать курьера, место и время передачи, возможные камеры и маршрут.
Важно также предупредить родственников и коллег о потере или подмене аккаунта, так как мошенники могут писать и звонить от имени жертвы.
Кроме того, в МВД советуют ничего не удалять: переписку, записи звонков, СМС, уведомления от банка. Здесь нужно сделать скриншоты, зафиксировать номера, ссылки, реквизиты, даты и время.
"Требования "удалить переписку", "установить приложение" или "никому не говорить" — стандартный признак мошенничества. Сохранение данных — ключ к защите и расследованию", — подчеркнули в ведомстве.
Еще один шаг: проверить устройство и аккаунты, удалить подозрительные приложения, отозвать разрешения, сменить пароли к банку, почте и соцсетям, включить двухфакторную аутентификацию.
При обращении в полицию следует приложить все материалы, это важно и для установления причастных, и для последующих юридических действий. Если мошенники навязывают кредит, нужно зафиксировать обстоятельства обмана для последующего расторжения договоров, если заставляют переводить деньги — собрать данные для исков о взыскании неосновательного обогащения с дропперов.
Россиянам рассказали, как мошенники захватывают внимание жертвы
2 сентября, 10:27
2 сентября, 10:27
 
ТехнологииМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Происшествия
 
 
