Рейтинг@Mail.ru
Полиция в Ульяновской области раскрыла деятельность теневых банкиров - РИА Новости, 17.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:57 17.12.2025
https://ria.ru/20251217/mvd-2062605992.html
Полиция в Ульяновской области раскрыла деятельность теневых банкиров
Полиция в Ульяновской области раскрыла деятельность теневых банкиров - РИА Новости, 17.12.2025
Полиция в Ульяновской области раскрыла деятельность теневых банкиров
Полицейские из Ульяновской области раскрыли деятельность "теневых банкиров", получивших нелегальный доход в 40 миллионов рублей, в преступную группировку... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T12:57:00+03:00
2025-12-17T12:57:00+03:00
происшествия
ульяновская область
россия
москва
ирина волк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
https://ria.ru/20251216/sud-2062322970.html
https://ria.ru/20251204/dedov-2059775356.html
ульяновская область
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ульяновская область, россия, москва, ирина волк
Происшествия, Ульяновская область, Россия, Москва, Ирина Волк
Полиция в Ульяновской области раскрыла деятельность теневых банкиров

В Ульяновской области раскрыли теневых банкиров с доходом в 40 млн рублей

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
САМАРА, 17 дек - РИА Новости. Полицейские из Ульяновской области раскрыли деятельность "теневых банкиров", получивших нелегальный доход в 40 миллионов рублей, в преступную группировку входили 14 человек, сообщила сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Преступное сообщество теневых банкиров выявили мои коллеги из УМВД России по Ульяновской области. По версии следствия, создатели криминального бизнеса разработали план по извлечению дохода в виде комиссионного вознаграждения от проведения банковских операций без специального разрешения Банка России", - рассказала Волк.
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
В Хабаровске заочно арестовали афериста, похитившего 40 миллионов рублей
16 декабря, 11:43
По ее словам, аффилированные с подозреваемыми юридические фирмы заключали договоры с клиентами на оказание услуг, как правило, на строительные и отделочные работы. Через фиктивные договоры платежи выводились в наличный оборот и передавались заказчикам. Таким образом, предполагаемые преступники получили нелегальный доход на сумму около 40 миллионов рублей.
Криминальными услугами пользовались представители бизнес-структур Москвы и Ульяновской области, уточнила Волк. Всего в противоправной деятельности использовалось около 100 юридических лиц, в преступное сообщество входило более 14 человек. При этом для легализации полученных денег фигуранты также создали агентство недвижимости, которое предлагало приобрести квартиры у крупных застройщиков со скидкой за наличный расчет.
"Теневые банкиры", по ее информации, находились под покровительством одной из криминальных группировок, представители которых оказывали силовое воздействие на отдельных лиц, участвовавших в схеме по обналичиванию денег. В ходе расследования уголовного дела полицейские задержали лидера группировки.
"Следователями территориального подразделения полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 210, 172, 174 и 187 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем; незаконная банковская деятельность; легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем; неправомерный оборот средств платежей, - ред.)", - отметила Волк.
Предполагаемым преступникам грозит до 20 лет лишения свободы по статье об организации и участии в преступном сообществе.
Алексей Дедов в зале суда - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Свидетель по делу о хищениях в Курской области дал показания на Дедова
4 декабря, 14:29
 
ПроисшествияУльяновская областьРоссияМоскваИрина Волк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала