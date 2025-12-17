Полиция в Ульяновской области раскрыла деятельность теневых банкиров

САМАРА, 17 дек - РИА Новости. Полицейские из Ульяновской области раскрыли деятельность "теневых банкиров", получивших нелегальный доход в 40 миллионов рублей, в преступную группировку входили 14 человек, Полицейские из Ульяновской области раскрыли деятельность "теневых банкиров", получивших нелегальный доход в 40 миллионов рублей, в преступную группировку входили 14 человек, сообщила сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Преступное сообщество теневых банкиров выявили мои коллеги из УМВД России по Ульяновской области . По версии следствия, создатели криминального бизнеса разработали план по извлечению дохода в виде комиссионного вознаграждения от проведения банковских операций без специального разрешения Банка России", - рассказала Волк

По ее словам, аффилированные с подозреваемыми юридические фирмы заключали договоры с клиентами на оказание услуг, как правило, на строительные и отделочные работы. Через фиктивные договоры платежи выводились в наличный оборот и передавались заказчикам. Таким образом, предполагаемые преступники получили нелегальный доход на сумму около 40 миллионов рублей.

Криминальными услугами пользовались представители бизнес-структур Москвы и Ульяновской области, уточнила Волк. Всего в противоправной деятельности использовалось около 100 юридических лиц, в преступное сообщество входило более 14 человек. При этом для легализации полученных денег фигуранты также создали агентство недвижимости, которое предлагало приобрести квартиры у крупных застройщиков со скидкой за наличный расчет.

"Теневые банкиры", по ее информации, находились под покровительством одной из криминальных группировок, представители которых оказывали силовое воздействие на отдельных лиц, участвовавших в схеме по обналичиванию денег. В ходе расследования уголовного дела полицейские задержали лидера группировки.

"Следователями территориального подразделения полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 210, 172, 174 и 187 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем; незаконная банковская деятельность; легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем; неправомерный оборот средств платежей, - ред.)", - отметила Волк.