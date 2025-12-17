Полиция в Ульяновской области раскрыла деятельность теневых банкиров

САМАРА, 17 дек - РИА Новости. Полицейские из Ульяновской области раскрыли деятельность "теневых банкиров", получивших нелегальный доход в 40 миллионов рублей, в преступную группировку входили 14 человек, сообщила сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Преступное сообщество теневых банкиров выявили мои коллеги из УМВД России по Ульяновской области. По версии следствия, создатели криминального бизнеса разработали план по извлечению дохода в виде комиссионного вознаграждения от проведения банковских операций без специального разрешения Банка России", - рассказала Волк.
По ее словам, аффилированные с подозреваемыми юридические фирмы заключали договоры с клиентами на оказание услуг, как правило, на строительные и отделочные работы. Через фиктивные договоры платежи выводились в наличный оборот и передавались заказчикам. Таким образом, предполагаемые преступники получили нелегальный доход на сумму около 40 миллионов рублей.
Криминальными услугами пользовались представители бизнес-структур Москвы и Ульяновской области, уточнила Волк. Всего в противоправной деятельности использовалось около 100 юридических лиц, в преступное сообщество входило более 14 человек. При этом для легализации полученных денег фигуранты также создали агентство недвижимости, которое предлагало приобрести квартиры у крупных застройщиков со скидкой за наличный расчет.
"Теневые банкиры", по ее информации, находились под покровительством одной из криминальных группировок, представители которых оказывали силовое воздействие на отдельных лиц, участвовавших в схеме по обналичиванию денег. В ходе расследования уголовного дела полицейские задержали лидера группировки.
"Следователями территориального подразделения полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 210, 172, 174 и 187 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем; незаконная банковская деятельность; легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем; неправомерный оборот средств платежей, - ред.)", - отметила Волк.
Предполагаемым преступникам грозит до 20 лет лишения свободы по статье об организации и участии в преступном сообществе.