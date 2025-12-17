В Алексине открыли Дом-музей Щедриных при участии Бахрушинского музея

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Дом-музей Щедриных открылся во вторник в Алексине - родном городе деда и отца композитора Родиона Щедрина, сообщили РИА Новости в пресс-службе Бахрушинского театрального музея.

Выдающийся советский и российский композитор Родион Щедрин умер на 93-м году жизни в Германии в конце августа 2025 года.

« "Шестнадцатого декабря в Алексине - родном городе деда и отца Родиона Константиновича Щедрина, откроется мемориальный музей, посвященный его жизни, творческому наследию и истории семьи. Бахрушинский музей выступил ключевым партнером проекта, оказав значительную поддержку в формировании экспозиции и предоставив более 200 предметов, среди которых личные вещи и партитуры произведений знаменитого композитора, балетные туфли Майи Плисецкой, программы и афиши, эскизы костюмов, редкие фотографии", - говорится в сообщении.

По словам гендиректора Бахрушинского музея Кристины Трубиновой, для открытия было передано более 20 подлинных предметов, связанных с жизнью и творчеством Щедриных, а для постоянной экспозиции и мультимедийной программы - 200 цифровых копий редких архивных материалов.

« "Для нас особенно важно, что все эти уникальные артефакты будут представлены на родине отца и деда Щедрина. Здесь, в месте, наполненном личной историей этой семьи, жизненный путь великих отечественных деятелей культуры воспринимается наиболее полно. Мы убеждены, что благодаря совместным усилиям экспозиция станет подлинным пространством памяти, способным вдохновлять новые поколения зрителей и поддерживать живой интерес к русской культуре", - приводятся слова Трубиновой.

Как уточняется, здание нового музея воссоздано в историческом облике дома семьи Щедриных. Экспозиция разделена на четыре тематические зоны: история жизни деда композитора, настоятеля Свято-Успенского соборного храма в Алексине Михаила Щедрина, раздел, посвященный отцу - композитору Константину Щедрину, пространство, рассказывающее о жизненном и творческом пути Родиона Щедрина, а также отдельная часть, посвященная его союзу с великой балериной Майей Плисецкой.

Гости музея смогут познакомиться черновиками "Симфонии № 2" и балета "Конек-Горбунок", программами и афишами постановок, а также уникальной серией фотоматериалов: портретами Щедрина, редкими снимками с Дмитрием Шостаковичем, Владимиром Спиваковым, Юрием Темиркановым, кадры с репетиций и премьер.

Кроме того, на открытии представлена эксклюзивная выставка Бахрушинского музея - "Музей семьи Щедриных", где можно увидеть подлинные экспонаты из собрания музея, переданные лично Родионом Щедриным: костюм-тройку John Serafino, часы из змеевика, перьевую ручку Montblanc, а также удостоверения, награды и редкие рукописи. Особое место занимают веер Плисецкой для партии Китри в балете "Дон Кихот" и балетные туфли 1970-х годов.

Дом-музей Щедриных создан при поддержке фонда друга семьи Щедриных, худрука Большого и Мариинского театров, маэстро Валерия Гергиева.

Щедрин родился 16 декабря 1932 года в Москве в семье музыканта-теоретика. В 1941-м он поступил в Центральную музыкальную школу при Московской консерватории. С началом Великой Отечественной войны его семью эвакуировали в Куйбышев. После возвращения в столицу он продолжил обучение в Московском хоровом училище, завершив его в 1950 году.