В Алексине открыли Дом-музей Щедриных при участии Бахрушинского музея
Музейные маршруты России
 
15:22 17.12.2025
В Алексине открыли Дом-музей Щедриных при участии Бахрушинского музея
В Алексине открыли Дом-музей Щедриных при участии Бахрушинского музея
В Алексине открыли Дом-музей Щедриных при участии Бахрушинского музея
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Дом-музей Щедриных открылся во вторник в Алексине - родном городе деда и отца композитора Родиона Щедрина, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 17.12.2025
алексин, москва, родион щедрин, майя плисецкая, кристина трубинова, мариинский театр, валерий гергиев, музеи, тульская область
Музейные маршруты России, Алексин, Москва, Родион Щедрин, Майя Плисецкая, Кристина Трубинова, Мариинский театр, Валерий Гергиев, Музеи, Тульская область
В Алексине открыли Дом-музей Щедриных при участии Бахрушинского музея

Бахрушинский музей стал ключевым партнером нового Дома-музея Щедриных в Алексине

© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея Дирижер Валерий Гергиев (справа), гендиректор Бахрушинского театрального музея Кристна Трубинова и губернатор Тульской области Дмитрий Миляев
Дирижер Валерий Гергиев (справа), гендиректор Бахрушинского театрального музея Кристна Трубинова и губернатор Тульской области Дмитрий Миляев - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Дом-музей Щедриных открылся во вторник в Алексине - родном городе деда и отца композитора Родиона Щедрина, сообщили РИА Новости в пресс-службе Бахрушинского театрального музея.
Выдающийся советский и российский композитор Родион Щедрин умер на 93-м году жизни в Германии в конце августа 2025 года.
«

"Шестнадцатого декабря в Алексине - родном городе деда и отца Родиона Константиновича Щедрина, откроется мемориальный музей, посвященный его жизни, творческому наследию и истории семьи. Бахрушинский музей выступил ключевым партнером проекта, оказав значительную поддержку в формировании экспозиции и предоставив более 200 предметов, среди которых личные вещи и партитуры произведений знаменитого композитора, балетные туфли Майи Плисецкой, программы и афиши, эскизы костюмов, редкие фотографии", - говорится в сообщении.

По словам гендиректора Бахрушинского музея Кристины Трубиновой, для открытия было передано более 20 подлинных предметов, связанных с жизнью и творчеством Щедриных, а для постоянной экспозиции и мультимедийной программы - 200 цифровых копий редких архивных материалов.
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея Генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристна Трубинова
Генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристна Трубинова - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
Генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристна Трубинова
«

"Для нас особенно важно, что все эти уникальные артефакты будут представлены на родине отца и деда Щедрина. Здесь, в месте, наполненном личной историей этой семьи, жизненный путь великих отечественных деятелей культуры воспринимается наиболее полно. Мы убеждены, что благодаря совместным усилиям экспозиция станет подлинным пространством памяти, способным вдохновлять новые поколения зрителей и поддерживать живой интерес к русской культуре", - приводятся слова Трубиновой.

Как уточняется, здание нового музея воссоздано в историческом облике дома семьи Щедриных. Экспозиция разделена на четыре тематические зоны: история жизни деда композитора, настоятеля Свято-Успенского соборного храма в Алексине Михаила Щедрина, раздел, посвященный отцу - композитору Константину Щедрину, пространство, рассказывающее о жизненном и творческом пути Родиона Щедрина, а также отдельная часть, посвященная его союзу с великой балериной Майей Плисецкой.
Гости музея смогут познакомиться черновиками "Симфонии № 2" и балета "Конек-Горбунок", программами и афишами постановок, а также уникальной серией фотоматериалов: портретами Щедрина, редкими снимками с Дмитрием Шостаковичем, Владимиром Спиваковым, Юрием Темиркановым, кадры с репетиций и премьер.
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея Дом музей Щедриных
Дом музей Щедриных - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
Дом музей Щедриных
Кроме того, на открытии представлена эксклюзивная выставка Бахрушинского музея - "Музей семьи Щедриных", где можно увидеть подлинные экспонаты из собрания музея, переданные лично Родионом Щедриным: костюм-тройку John Serafino, часы из змеевика, перьевую ручку Montblanc, а также удостоверения, награды и редкие рукописи. Особое место занимают веер Плисецкой для партии Китри в балете "Дон Кихот" и балетные туфли 1970-х годов.
Дом-музей Щедриных создан при поддержке фонда друга семьи Щедриных, худрука Большого и Мариинского театров, маэстро Валерия Гергиева.
Щедрин родился 16 декабря 1932 года в Москве в семье музыканта-теоретика. В 1941-м он поступил в Центральную музыкальную школу при Московской консерватории. С началом Великой Отечественной войны его семью эвакуировали в Куйбышев. После возвращения в столицу он продолжил обучение в Московском хоровом училище, завершив его в 1950 году.
Среди самых известных сочинений Щедрина - Первая симфония (1958), балет "Конек-Горбунок" (1960), балет "Кармен-сюита" (1967), опера "Не только любовь" (1961), серия концертов для оркестра "Озорные частушки" (1963) и "Звоны" (1968), оратории "Поэтория" (на стихи поэта Андрея Вознесенского, 1968) и "Ленин в сердце народном" (1969).
 
Музейные маршруты РоссииАлексинМоскваРодион ЩедринМайя ПлисецкаяКристина ТрубиноваМариинский театрВалерий ГергиевМузеиТульская область
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
