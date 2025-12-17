Рейтинг@Mail.ru
"Музей сибирского тепла" открылся в Красноярске
15:59 17.12.2025
"Музей сибирского тепла" открылся в Красноярске
"Музей сибирского тепла" открылся в Красноярске
Современное мультимедийное пространство "Музей сибирского тепла" открылось в Красноярске на базе филиала Национального центра "Россия", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 17.12.2025
красноярск
Красноярск
МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Современное мультимедийное пространство "Музей сибирского тепла" открылось в Красноярске на базе филиала Национального центра "Россия", сообщает пресс-служба Сибирской генерирующей компании (СГК).

Музей создан Фондом Мельниченко при активном участии энергетиков и угольщиков Сибири. Его центром служит "Река тепла", которая меняет цвета и анимацию, "согреваясь" от прикосновения рук. Интерактивные игры "Добыча" и "Генерация" дают посетителям возможность примерить на себя роль горняка или энергетика, а в лаунж-зоне можно погрузиться в разведку земных недр или сделать оригинальные селфи верхом на динозавре.

Еще один стенд рассказывает о будущем угля и продуктах его глубокой переработки – от бездымных топливных брикетов и сорбентов до материалов для алюминиевой промышленности.

"В нашем музее выстроилась цепочка энергии: энергия земли, энергия угля, энергия тепла. И это чувствуют все, кто сюда приходит. Веет теплом, хочется сюда зайти, все потрогать, попробовать самому добыть уголь, построить станцию и выдать людям тепло и свет", – приводит пресс-служба СГК слова генерального директора Енисейской ТГК Олега Бубновского.
Открытие культурно-просветительского центра ДОМ - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Культурно-просветительский центр для детей открылся в суздальском музее
9 декабря, 10:54
9 декабря, 10:54
 
Красноярск
 
 
