"Музей сибирского тепла" открылся в Красноярске

МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Современное мультимедийное пространство "Музей сибирского тепла" открылось в Красноярске на базе филиала Национального центра "Россия", сообщает пресс-служба Сибирской генерирующей компании (СГК).



Музей создан Фондом Мельниченко при активном участии энергетиков и угольщиков Сибири. Его центром служит "Река тепла", которая меняет цвета и анимацию, "согреваясь" от прикосновения рук. Интерактивные игры "Добыча" и "Генерация" дают посетителям возможность примерить на себя роль горняка или энергетика, а в лаунж-зоне можно погрузиться в разведку земных недр или сделать оригинальные селфи верхом на динозавре.



Еще один стенд рассказывает о будущем угля и продуктах его глубокой переработки – от бездымных топливных брикетов и сорбентов до материалов для алюминиевой промышленности.



"В нашем музее выстроилась цепочка энергии: энергия земли, энергия угля, энергия тепла. И это чувствуют все, кто сюда приходит. Веет теплом, хочется сюда зайти, все потрогать, попробовать самому добыть уголь, построить станцию и выдать людям тепло и свет", – приводит пресс-служба СГК слова генерального директора Енисейской ТГК Олега Бубновского.