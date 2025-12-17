Промышленные МСП получат льготное финансирование почти на 180 млрд рублей

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Объем льготного финансирования малых технологических компаний (МТК), производителей станков и роботов, а также малых производств в приоритетных отраслях достигнет почти 180 миллиардов рублей до 2030 года, сообщает пресс-служба Корпорации МСП.

Из них МТК по специальной программе Минэкономразвития России и Корпорации МСП будут доступны почти 140 миллиардов рублей льготных кредитов, а суммарный объем закупок госкомпаний у МТК за пять лет превысит 1,2 триллиона рублей. Еще 18 миллиардов рублей получат малые предприятия из приоритетных отраслей по программе льготного лизинга.

Подать заявку на получение льготного финансирования по отраслевым программам можно через цифровую платформу МСП.РФ. Такие инструменты заложены в стратегии развития Корпорации до 2030 года, которая была представлена на Совете директоров под председательством министра экономического развития РФ Максима Решетникова.

"Корпорация МСП усилила межведомственную активность и запустила ряд совместных программ поддержки малого и среднего бизнеса в приоритетных отраслях с другими институтами развития и федеральными ведомствами. С Минэкономразвития это программа льготного кредитования для малых технологических компаний, с Минпромторгом – для производителей станков и промышленных роботов", – сообщил Решетников, его слова приводятся на сайте Минэкономразвития.

С начала 2025 года поддержка малого и среднего бизнеса идет в рамках нового федерального проекта. Он направлен на выполнение указа президента РФ – обеспечить к 2030 году рост реального дохода на одного работника МСП на 20% быстрее роста ВВП. Для достижения этой цели основные инструменты развития малых и средних предприятий сфокусированы на приоритетных отраслях.

"Без развития отечественного станкостроения и робототехники невозможно добиться технологического суверенитета страны и роста производительности труда. Мы видим, насколько активно малый и средний бизнес работает в этом направлении, обеспечивая выпуск необходимой продукции и создавая новые решения. Поддержка таких компаний обеспечит им необходимые ресурсы для эффективной работы и расширения производств. Уже 29 предприятий заключили договоры на льготные кредиты по совместной программе с Корпорацией МСП на сумму свыше 3 миллиардов рублей", – отметил министр промышленности и торговли России Антон Алиханов.

Адресные инструменты развития малого и среднего бизнеса в отраслях экономики предложения позволили сформировать тренд на рост доли таких компаний в сегменте МСП. С 2023 по 2025 год в России появилось более 166 тыс. новых субъектов МСП в сфере обрабатывающих производств, легкой промышленности, логистики, туризма, научно-технической деятельности и ИТ. В результате доля этих отраслей в общей структуре МСП достигла 50%.

Генеральный директор Корпорации Александр Исаевич подчеркнул, что сегодня малый и средний бизнес не только закрывает текущие потребности, оперативно импортозамещая продукцию после ухода иностранных поставщиков, но и разрабатывает перспективные технологии для самых разных отраслей.

"С 2022 года по линии Корпорации МСП мы поддержали каждую третью МТК России за счет льготной программы кредитования и обеспечения доступа к рынку сбыта. Суммарно с 2022 года 359 малых технологических компаний привлекли почти 60 миллиардов рублей льготного финансирования", – приводит пресс-служба института развития слова Исаевича.

Он подчеркнул, что это позволило МТК реализовать проекты по разработке и запуску производств отечественных зарядных станций для электромобилей, биополимеров для медицины, программно-аппаратных комплексов на базе нейросетей для объектов логистики.

"Наши МСП-производители роботов выпускают отечественные металлообрабатывающие станки и современное лазерное оборудование. Вся эта продукция крайне востребованна, так как позволяет автоматизировать производства и повышать производительность труда", – отметил Исаевич.