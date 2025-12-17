Рейтинг@Mail.ru
15:22 17.12.2025
Промышленные МСП получат льготное финансирование почти на 180 млрд рублей
Промышленные МСП получат льготное финансирование почти на 180 млрд рублей
Объем льготного финансирования малых технологических компаний (МТК), производителей станков и роботов, а также малых производств в приоритетных отраслях... РИА Новости, 17.12.2025
александр исаевич, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Твой бизнес, Александр Исаевич, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМаксим Решетников
Максим Решетников - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Максим Решетников. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Объем льготного финансирования малых технологических компаний (МТК), производителей станков и роботов, а также малых производств в приоритетных отраслях достигнет почти 180 миллиардов рублей до 2030 года, сообщает пресс-служба Корпорации МСП.
Из них МТК по специальной программе Минэкономразвития России и Корпорации МСП будут доступны почти 140 миллиардов рублей льготных кредитов, а суммарный объем закупок госкомпаний у МТК за пять лет превысит 1,2 триллиона рублей. Еще 18 миллиардов рублей получат малые предприятия из приоритетных отраслей по программе льготного лизинга.
Максим Решетников - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Малый и средний бизнес за три года привлек 34 млрд рублей через облигации
16 декабря, 15:59
Подать заявку на получение льготного финансирования по отраслевым программам можно через цифровую платформу МСП.РФ. Такие инструменты заложены в стратегии развития Корпорации до 2030 года, которая была представлена на Совете директоров под председательством министра экономического развития РФ Максима Решетникова.
"Корпорация МСП усилила межведомственную активность и запустила ряд совместных программ поддержки малого и среднего бизнеса в приоритетных отраслях с другими институтами развития и федеральными ведомствами. С Минэкономразвития это программа льготного кредитования для малых технологических компаний, с Минпромторгом – для производителей станков и промышленных роботов", – сообщил Решетников, его слова приводятся на сайте Минэкономразвития.
С начала 2025 года поддержка малого и среднего бизнеса идет в рамках нового федерального проекта. Он направлен на выполнение указа президента РФ – обеспечить к 2030 году рост реального дохода на одного работника МСП на 20% быстрее роста ВВП. Для достижения этой цели основные инструменты развития малых и средних предприятий сфокусированы на приоритетных отраслях.
"Без развития отечественного станкостроения и робототехники невозможно добиться технологического суверенитета страны и роста производительности труда. Мы видим, насколько активно малый и средний бизнес работает в этом направлении, обеспечивая выпуск необходимой продукции и создавая новые решения. Поддержка таких компаний обеспечит им необходимые ресурсы для эффективной работы и расширения производств. Уже 29 предприятий заключили договоры на льготные кредиты по совместной программе с Корпорацией МСП на сумму свыше 3 миллиардов рублей", – отметил министр промышленности и торговли России Антон Алиханов.
Генеральный директор ООО Натуральные пигменты Алексей Бидный на презентации красок Блонье в ходе выставки Скрепка - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Алексей Бидный: мировая живопись невозможна без профессиональных красок
16 декабря, 14:31
Адресные инструменты развития малого и среднего бизнеса в отраслях экономики предложения позволили сформировать тренд на рост доли таких компаний в сегменте МСП. С 2023 по 2025 год в России появилось более 166 тыс. новых субъектов МСП в сфере обрабатывающих производств, легкой промышленности, логистики, туризма, научно-технической деятельности и ИТ. В результате доля этих отраслей в общей структуре МСП достигла 50%.
Генеральный директор Корпорации Александр Исаевич подчеркнул, что сегодня малый и средний бизнес не только закрывает текущие потребности, оперативно импортозамещая продукцию после ухода иностранных поставщиков, но и разрабатывает перспективные технологии для самых разных отраслей.
"С 2022 года по линии Корпорации МСП мы поддержали каждую третью МТК России за счет льготной программы кредитования и обеспечения доступа к рынку сбыта. Суммарно с 2022 года 359 малых технологических компаний привлекли почти 60 миллиардов рублей льготного финансирования", – приводит пресс-служба института развития слова Исаевича.
Он подчеркнул, что это позволило МТК реализовать проекты по разработке и запуску производств отечественных зарядных станций для электромобилей, биополимеров для медицины, программно-аппаратных комплексов на базе нейросетей для объектов логистики.
"Наши МСП-производители роботов выпускают отечественные металлообрабатывающие станки и современное лазерное оборудование. Вся эта продукция крайне востребованна, так как позволяет автоматизировать производства и повышать производительность труда", – отметил Исаевич.
В пресс-службе института развития напомнили, что в рамках заседания совета директоров Корпорации также обсуждались предварительные итоги работы федерального института развития малого и среднего предпринимательства в 2025 году и стратегия развития Корпорации до 2030 года.
Министр экономического развития России Максим Решетников на заседании Совета директоров Корпорации МСП - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Предприниматели смогут привлечь около 800 млрд рублей за счет господдержки
16 декабря, 14:05
 
Твой бизнесАлександр ИсаевичТвой бизнес – новостиПоддержка бизнеса
 
 
