Рейтинг@Mail.ru
В Москве завели дело после смерти младенца при домашних родах - РИА Новости, 17.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:41 17.12.2025 (обновлено: 20:54 17.12.2025)
https://ria.ru/20251217/moskva-2062763252.html
В Москве завели дело после смерти младенца при домашних родах
В Москве завели дело после смерти младенца при домашних родах - РИА Новости, 17.12.2025
В Москве завели дело после смерти младенца при домашних родах
Уголовное дело возбудили в Москве из-за гибели новорожденного, роды которого в столичной квартире принимала девушка без медицинского образования, сообщили в... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T20:41:00+03:00
2025-12-17T20:54:00+03:00
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055800885_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_abddb3639f30999a8eb756424a3c2f60.jpg
https://ria.ru/20251112/krym-2054623358.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055800885_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e75b9cb8956ea9b031017abaafba2e60.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
В Москве завели дело после смерти младенца при домашних родах

По факту смерти младенца при родах в квартире в Москве завели дело

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПолицейский на улице
Полицейский на улице - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Полицейский на улице. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Москве из-за гибели новорожденного, роды которого в столичной квартире принимала девушка без медицинского образования, сообщили в пресс-службе СК России.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений... "незаконное осуществление медицинской деятельности", "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", - сказали в ведомстве.
По версии следствия, женщина 1965 года рождения, не являясь медработником, не имея высшего медобразования, а также квалификации по направлению подготовки "Акушерство и гинекология", заверила девушку, что владеет навыками родовспоможения и согласилась принять роды.
Так, 13 декабря она приехала к роженице в квартиру на улице Полины Осипенко в Москве, а 14 декабря приняла у нее роды, однако через некоторое время состояние младенца резко ухудшилось, и, несмотря на оказание квалифицированной медпомощи медиками скорой, новорожденный скончался.
"Следователями столичного СК фигурантка задержана. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение", - заключили в СК.
Сотрудники Госавтоинспекции МВД проводят рейд по обеспечению безопасности на дорогах - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
В Крыму младенец погиб в ДТП
12 ноября, 23:16
 
ПроисшествияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала