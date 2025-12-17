В Москве завели дело после смерти младенца при домашних родах

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Москве из-за гибели новорожденного, роды которого в столичной квартире принимала девушка без медицинского образования, сообщили в пресс-службе СК России.

По версии следствия, женщина 1965 года рождения, не являясь медработником, не имея высшего медобразования, а также квалификации по направлению подготовки "Акушерство и гинекология", заверила девушку, что владеет навыками родовспоможения и согласилась принять роды.