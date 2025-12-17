https://ria.ru/20251217/moskva-2062763252.html
В Москве завели дело после смерти младенца при домашних родах
В Москве завели дело после смерти младенца при домашних родах - РИА Новости, 17.12.2025
В Москве завели дело после смерти младенца при домашних родах
Уголовное дело возбудили в Москве из-за гибели новорожденного, роды которого в столичной квартире принимала девушка без медицинского образования, сообщили в... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T20:41:00+03:00
2025-12-17T20:41:00+03:00
2025-12-17T20:54:00+03:00
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055800885_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_abddb3639f30999a8eb756424a3c2f60.jpg
https://ria.ru/20251112/krym-2054623358.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055800885_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e75b9cb8956ea9b031017abaafba2e60.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
В Москве завели дело после смерти младенца при домашних родах
По факту смерти младенца при родах в квартире в Москве завели дело
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Москве из-за гибели новорожденного, роды которого в столичной квартире принимала девушка без медицинского образования, сообщили в пресс-службе СК России.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений... "незаконное осуществление медицинской деятельности", "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", - сказали в ведомстве.
По версии следствия, женщина 1965 года рождения, не являясь медработником, не имея высшего медобразования, а также квалификации по направлению подготовки "Акушерство и гинекология", заверила девушку, что владеет навыками родовспоможения и согласилась принять роды.
Так, 13 декабря она приехала к роженице в квартиру на улице Полины Осипенко в Москве
, а 14 декабря приняла у нее роды, однако через некоторое время состояние младенца резко ухудшилось, и, несмотря на оказание квалифицированной медпомощи медиками скорой, новорожденный скончался.
"Следователями столичного СК
фигурантка задержана. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение", - заключили в СК.